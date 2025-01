Golpe -otro más- de Yolanda Díaz a los jubilados españoles que necesitan contratar una cuidadora personal. Yolanda Díaz va a proponer este miércoles a los agentes sociales que el salario mínimo suba en 2025 en 50 euros brutos mensuales, un 4,4%, el rango más alto de los recomendados por el grupo de expertos que ella misma creo para justificar el incremento del SMI. Eso significa que los jubilados y sus familias que necesiten contratar una cuidadora tendrán que pagar unos 1.850 euros al mes en 12 pagas, 960 euros más que en 2024.

El incremento mensual será de unos 80 euros mensuales en 12 pagas, y se suma al que los pensionistas españoles y sus familias llevan acumulado desde que Yolanda Díaz y el Gobierno de Pedro Sánchez decidieron disparar el salario mínimo. Desde que gobiernan, un 60%.

Ya en 2024 las familias tuvieron que afrontar un incremento en el coste de contratar una cuidadora personal para sus mayores de 1.260 euros anuales, 105 euros mensuales, lo que elevó el gasto hasta 1.768 euros en 12 pagas -incluido salario y cotización a la Seguridad Social-. Este año subirá al entorno de 1.850 euros mensuales si se aprueba definitivamente la subida del 4,4% que quiere Yolanda Díaz.

El problema es que este año el salario mínimo va a subir en principio más que las pensiones. El Gobierno aprobó un incremento de la nómina de los jubilados del 2,8% de forma general, un 6% para las no contributivas y las mínimas.

Ese 2,8% es lo que han subido los precios en 2024, pero será inferior al 4,4% que se incrementará el salario mínimo y el coste de contratar una cuidadora para las familias o directamente para los jubilados. En estos momentos hay más de 350.000 afiliados al régimen de empleadas del hogar, que suelen tener como sueldo el salario mínimo.

Para los expertos, la consecuencia inmediata será una caída en el empleo de las empleadas del hogar, ya que las familias no podrán asumir ese coste. De momento, en los últimos años el número de afiliados a este régimen de empleadas del hogar se ha reducido en más de 100.000, mientras en general se está batiendo récords de afiliación a la Seguridad Social por la mejora de la economía.

Como es lógico, las patronales CEOE y Cepyme no van a apoyar este nuevo incremento del salario mínimo, que no firmaron tampoco hace un año. Porque, además de esta subida del salario mínimo, Yolanda Díaz quiere reducir también la jornada laboral a 37,5 horas semanales, lo que supone otro golpe a las cuentas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. Unos 3.000 euros anuales, como ha publicado este diario.

Los sindicatos tampoco han garantizado su apoyo. UGT ha señalado públicamente que quiere un incremento del SMI del 5%-6%, no del 4,4% como pide la ministra -tampoco necesita su apoyo para aprobarlo, ya que se trata de una mera consulta-.

Además, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha advertido también de que no apoyará este miércoles la subida del SMI si no va acompañada de un alza del mínimo necesario para realizar la declaración de la renta, algo que no está asegurado, ya que Hacienda quiere que en esta ocasión no se suba el límite mínimo. Si no se sube ese mínimo, obligaría a que los trabajadores que tengan el salario mínimo paguen IRPF por primera vez.