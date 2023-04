La venta de las filiales de servicios dispara la previsión de ingresos de Sacyr el 65%

El mercado ha dejado cortas las estimaciones iniciales de Sacyr respecto a los ingresos que podrá obtener con la venta de Valoriza Servicios Medioambientales y Valoriza Facilities que se venderán de forma separada a la filial de Agua del grupo que preside Manuel Manrique. Según las valoraciones realizadas por expertos del mercado, ambas filiales, especializadas en la prestación de servicios urbanos y a empresas, tienen un valor conjunto de 825 millones de euros. Eso supone elevar el 65% la previsión inicial de Sacyr, respecto a los fondos a obtener por dicha desinversión.

Los inversores buscan negocios seguros, estables, bien gestionados y maduros para colocar su dinero; sobre todo en épocas de subidas de tipos como la actual. Y las dos sociedades cuyo 100% ha puesto en venta el grupo constructor español -asesorado por Banco Santander y Nomura-parecen cumplir esas características a la vista de las 30 ofertas recibidas inicialmente que la dirección de Sacyr ha reducido a un segundo grupo de quince oferentes.

Con este ‘listado corto’ es con quien Sacyr ha iniciado el proceso de lo que se conoce como due dilligences confirmatorias. En esa parte de las negociaciones, los grupos que quieren comprar las empresas deberán hacer firmes las ofertas no vinculantes que han presentado hasta el momento. A cambio, la constructora española abrirá los libros de sus filiales para que los interesados puedan analizar con detalle la situación de estas.

La venta de estas dos empresas para la que se ha fijado de plazo hasta finales de junio, más la próxima desinversión parcial de su filial de Agua (después del verano) se enmarca en la nueva estrategia puesta en marcha por el equipo que preside Manuel Manrique que prevé centrar la actividad de la compañía en dos grandes pilares: la construcción pura y, muy especialmente, la promoción, desarrollo y gestión de grandes infraestructuras.

De hecho, los fondos obtenidos por la venta de las tres filiales se dirigirán a reducir a cero la actual deuda con recurso de Sacyr tal como ha reiterado el propio Manrique en diversas ocasiones. La idea es dejar prácticamente a cero este mismo año los 546 millones de euros de deuda con recurso de la empresa. Eso dejará a la compañía en una situación financiera ideal para acometer nuevas inversiones en el desarrollo de infraestructuras.

La compañía que preside Manuel Manrique pretende compatibilizar estos objetivos con la política de rotación de activos concesionales desarrollada en los últimos años. Se trata de activos no estratégicos o participaciones minoritarias en sociedades concesionarias que saca al mercado con el objetivo de equilibrar geográficamente su cartera de activos.

Agua, reserva de valor

Diferentes fuentes del mercado resaltan también que el interés que la futura venta de la filial de Agua ha despertado. Analistas como CIMD Research cifran en 400 millones de euros el valor de la empresa. Dado que, en este caso, Sacyr mantendrá el control de la gestión; la colocación del 49% aportaría a la constructora cerca de 200 millones de euros. Eso supone que el valor conjunto de las dos actividades que Sacyr sacará al mercado -en distinta medida de participación- se sitúa en la cota de los 1.225 millones de euros.

No obstante, esta operación, en la que Société Générale actúa como banco asesor, se presenta algo más complicada. Por un lado, porque entrar en el capital de una empresa en la que no se va a ‘mandar’ exigirá descuento en el precio. Por otro, porque el socio a incorporar no solo debe satisfacer los objetivos financieros fijados en la venta sino -quizá lo más importante- inspirar la mayor confianza para que la toma de participación sea estable -y tranquila- en el tiempo.

Sea como fuere, la importante inyección de fondos que estas desinversiones van a suponer un gran respiro para las cuentas de Sacyr. Según estos analistas, los ingresos del grupo crecerán a un ritmo del 6% entre el ejercicio en curso y 2025, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) lo hará al 20%. Para el ejercicio actual, CIMD prevé un Ebitda de 951 millones de euros en concesiones, que supone un incremento del 8% con respecto al año pasado y una mejora del margen de Ebitda en 3,4 puntos porcentuales hasta el 68%.

Los analistas dan al conjunto de Sacyr un valor de empresa de 13.721 millones de euros y consideran que, de ellos, 12.475 millones corresponden al valor de sus concesiones. En esa misma proporción, la deuda neta prevista para el cierre del año en 8.693 millones incluye 8.000 millones de deuda de concesiones, 250 millones de deuda de Servicios y 443 millones de deuda corporativa (546 millones el año pasado); que es la que se prevé cancelar con las desinversiones.