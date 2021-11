Cuando se trata de productos para sobrevivir al invierno, muchos son los que podemos encontrar en Ikea. La famosa tienda de muebles cuenta por ejemplo con cortinas que nos aislan, no solo del ruido sino también para que no se nos «cuele» el frío, así como alfombras para no tener que pisar un suelo helado, pero además destaca ahora un producto que será el que más vas a usar durante las próximas semanas y que además, está rebajado.

Última oportunidad para conseguir el producto rebajadísimo de Ikea que necesitarás este invierno

El mejor producto para una casa en invierno no es una estufa o un calefactor. Por supuesto, estos son elementos imprescindibles que no nos pueden faltar, pero no existe nada mejor que una buena manta para el sofá o para estar tumbados viendo la televisión desde la cama. Una manta para no pasar frío en invierno como la que ahora está rebajada en Ikea.

Se trata del modelo de manta OMTÄNKSAM que de la noche a la mañana se ha convertido en una de las más vendidas en Ikea gracias a su diseño y sobre todo porque ha rebajado su precio.

Una manta de color gris, elaborada en lana pura que cuenta con unas medidas de 60×160 cm de modo que resulta perfecta para taparnos mientras como decimos estamos tumbados en el sofá o si queremos cubrirnos pies y piernas cuando nos estiramos en la cama. Una manta que no es excesivamente grande por lo que servirá para cubrir tu cuerpo sin que tengas que ver como arrastra por todos lados. Es tan funcional gracias a su diseño que incluso muchas personas que ya la han comprado la utilizan como chal cuando por ejemplo salen al balcón o a la terraza a regar sus plantas o también cuando bajan a pasear a sus mascotas.

Una manta perfecta para estos días en los que comienza a notarse el frío, que Ikea nos vende ahora por solo 15 euros en una oferta que precisamente termina hoy por lo que será mejor que no la dejéis escapar.

Y en el caso de que queráis un modelo de manta que sea más grande, podéis consultar la tienda online de Ikea ya que cuenta con otras muchas propuestas entre las que os podemos recomendar también la manta Evali que es una de las novedades de Ikea para la temporada y que elaborada en poliéster y lyocell se vende en color blanco o color negro con unas medidas de 130×170 cm y a un precio de solo 7 euros.