Las últimas estadísticas de Eurostat señalan que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido incapaz de frenar la contaminación que afecta directamente a los españoles. Así, pese a que el Ejecutivo socialista ha sido uno de los más inquisidores del continente en cuestiones relacionadas con el ecologismo, sus políticas no han mejorado la calidad de vida de las personas. El portal estadístico de la Comisión Europea muestra como hay 700.000 personas más sufriendo en su vida más íntima los efectos de la contaminación.

Eurostat considera que estos problemas son muy relevantes, pues «las condiciones ambientales no solo afectan la salud y el bienestar humanos directamente, sino también indirectamente, ya que pueden tener efectos adversos en los ecosistemas y la biodiversidad, o incluso consecuencias más extremas, como desastres naturales o accidentes industriales».

En España, el porcentaje de habitantes que denuncia vivir rodeado de problemas ambientales se ha incrementado en 0,8 puntos porcentuales desde 2019, primer año entero de Sánchez como presidente.

Así, en 2019, el 9,9% de los españoles «consideró que la contaminación, la suciedad o los problemas medioambientales eran un problema en su hogar». Tras cuatro años de Gobierno de Sánchez, en 2023, los que denunciaron vivir afectados por la contaminación se incrementaron hasta el 10,7% de los españoles.

Más gente rodeada de contaminación con Sánchez

Teniendo en cuenta los cambios poblacionales que hubo entre esos dos periodos, los españoles que sufrían estas circunstancias se incrementaron en 700.000. En 2019, 4,6 millones de personas vivían afectados por problemas medioambientales en su hogar y, en 2023, se incrementaron hasta los 5,1 millones.

Esto ha sido un fenómeno particular de España, pues en el conjunto de la Unión Europea ha sucedido lo contrario. En 2019, el 15,1% de los europeos denunciaban estar afectados por estos problemas. Sin embargo, en 2023, tan sólo eran el 12,2%, casi 3 puntos porcentuales menos.

En la eurozona, el porcentaje ha descendido desde el 16% hasta el 13,3%; en Italia, desde el 12,4% hasta el 9,9%; y, en Alemania, desde el 25,2% hasta el 16,8%, una caída de más de 8 puntos porcentuales.

Además, las personas en riesgo de pobreza son las que más se ven afectadas por este fenómeno. No obstante, esto no es algo particular de España, sino que es la norma en toda la Unión Europea: «La diferencia entre quienes estaban en riesgo de pobreza y quienes no lo estaban osciló entre 1 punto porcentual en 2019 y 2,4 puntos en 2017 y 2020».

Y esta situación se prolonga en el tiempo: «En 2023, la proporción de personas en riesgo de pobreza que declararon estar expuestas a la contaminación, la suciedad u otros problemas ambientales fue 2,2 puntos mayor que la de quienes no estaban en riesgo de pobreza».

Problemas medioambientales en Europa

En 2023, como en años anteriores, Malta registró el mayor porcentaje de población que percibía la contaminación, la suciedad u otros problemas ambientales como un inconveniente en su hogar (34,7 %), muy por delante de Grecia (20,5 %), Alemania (16,8 %) y Francia (16,0 %). En el extremo opuesto, Croacia (4,2 %), Suecia (5,0 %), Eslovaquia (5,8 %) y Polonia (7,1 %) presentaron los menores porcentajes.

Según mantiene Eurostat, las diferencias entre los países de la UE pueden estar relacionadas, al menos en parte, con la distribución de la población en riesgo de pobreza según el grado de urbanización.

En algunos estados comunitarios, este grupo se concentra en las ciudades, donde la contaminación, la suciedad y otros problemas ambientales suelen ser más acentuados. En cambio, en otras regiones, las personas en riesgo de pobreza residen con mayor frecuencia en zonas rurales, donde estos inconvenientes tienden a ser menos frecuentes.

Con todo, «a nivel de la UE, los habitantes de las ciudades tienen mayor probabilidad de verse afectados por estos problemas que quienes viven en zonas rurales», afirma el portal estadístico de la Comisión Europea.