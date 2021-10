Aunque todavía faltan dos meses para Navidad, en muchos establecimientos se pueden encontrar ya productos típicos de estas fiestas, y en breve tendremos a Mariah Carey dando el pistoletazo de salida oficial a la campaña navideña cuando empiece a sonar su ya mítica “All I Want for Christmas Is You”. Si quieres desayunos navideños en cualquier momento del año, estos artículos de Maisons du Monde te trasladarán a esa época siempre que quieras.

Maisons du Monde es una cadena de tiendas francesa que está especializada en decoración, y lo cierto es que crece imparable en toda Europa gracias a la belleza, calidad y originalidad de sus artículos.

Las tazas navideñas de Maisons du Monde que necesitas en tu cocina

Si eres de esas personas a las que le gusta coleccionar tazas y no beber siempre de la misma, estas tazas navideñas de Maisons du Monde te cautivarán y querrás tenerlas en tu cocina ya mismo. Veamos algunos de los diseños más interesante:

Taza de loza de Papá Noel

Es un pack de dos tazas con la cabeza de Papá Noel que tiene un precio de 9,98€… ¡todo un chollazo!. Con unas medidas de 9×13 cm, son aptas para el microondas pero no para el lavavajillas, aunque las puedes lavar fácilmente a mano.

Juego de 4 tazas de gres blanco y rojo

9,99€ es el precio de este juego que tiene cuatro tazas de gres en blanco y rojo, con la frase “Merry Christmas and Happy New Year” (Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo). Además de ser aptas para el microondas lo son también para el lavavajillas.

Taza de gres roja con estampado blanco

Este pack de dos tazas rojas tiene un precio de 9,98€ y unas medidas de 11×10 cm. Son aptas tanto para el microondas como para el lavavajillas.

Juego de taza de porcelana y ciervo de peluche

Esta simpática taza trae de regalo un pequeño ciervo de peluche, y todo por 9,99€. Mide 10,1×5,6 cm y es más delicada, especialmente para su lavado ya que no es apta para lavavajillas. Tampoco la puedes meter en el microondas.