Turner (ACS) construirá un gran proyecto hospitalario en Memphis (EEUU)

Turner, filial de ACS, de la mano de otras empresas, participará en la construcción de un nuevo campus hospitalario en el histórico Edge District de la ciudad de Memphis (EEUU), según ha informado la compañía en un comunicado recogido por OKDIARIO. Se trata de un proyecto diseñado para expandir servicios críticos y fortalecer el acceso de la comunidad local a la atención sanitaria.

Este nuevo proyecto en el que participa Turner incluye una torre de camas, trauma y quemados, mujeres y bebés, un departamento de urgencias ampliado, servicios postagudos, oncología y suites de servicios auxiliares modernizadas, «lo que refleja un compromiso compartido para construir un futuro más saludable para el Medio Sur», según el comunicado.

La empresa conjunta que liderará la gestión de la construcción de este emblemático proyecto es Memphis Healthcare Builders, compuesto por Turner, Flintco, Nickson General Contractors y Fifer & Associates. «Esta alianza aúna la experiencia nacional con la excelencia local para llevar a cabo uno de los proyectos de salud de mayor impacto en la historia del Medio Sur», afirma la compañía.

Memphis Healthcare Builders se formó para garantizar que esta inversión en salud también se convierta en una inversión en Memphis. Al combinar constructoras de renombre nacional como Turner con empresas locales, el modelo del proyecto se centra en beneficiar a la comunidad del lugar, fortalecer las empresas de Memphis, aumentar la capacidad de la ciudad y construir un hospital que servirá a todos durante generaciones.

HDR, con sede en Omaha, Nebraska, lidera el diseño arquitectónico en colaboración con las firmas de Memphis Self + Tucker Architects, brg3s Architects, METICULOUS y Cornerstone.

Por su parte, Magnusson Klemencic Associates, de Seattle, se encargará de los ingenieros estructurales, mientras que Salas O’Brien, de Irvine, California, supervisará los sistemas mecánicos, eléctricos, de plomería y de protección contra incendios en colaboración con Innovative Engineering Services de Memphis.

Juntos, estos socios están diseñando unas instalaciones que reflejan tanto el carácter de la ciudad como la misión de Regional One Health de brindar atención excepcional en Memphis.

El nuevo proyecto de Turner

El proyecto ampliará los servicios de traumatología, quemaduras y salud femenina, a la vez que modernizará los espacios para atención de urgencias, oncología y servicios postagudos. Como único Centro de Traumatología de Nivel 1 en un radio de 240 km y el único centro de quemados verificado en un radio de 320 km, Regional One Health atiende a más de 14.000 pacientes de traumatología al año.

Más allá de su importancia clínica, el proyecto tendrá un impacto económico considerable. Las primeras estimaciones proyectan la creación de 3.600 empleos en la construcción y 2300 empleos secundarios, lo que generará cientos de millones de dólares en crecimiento regional durante los próximos años y consolidará la región Centro-Sur como un centro de innovación e inversión en salud.

Con el diseño y la preconstrucción ya en marcha, el nuevo hospital Edge District de Regional One Health representa un hito para Memphis. Una vez finalizado, el centro será un ejemplo de lo que se puede lograr mediante la colaboración, la visión y un propósito compartido, un lugar donde la atención avanzada se combina con un diseño y una construcción líderes en la industria.

Para Turner, este proyecto se basa en más de un siglo de liderazgo en la construcción de centros de salud. Sus equipos han dedicado generaciones a crear espacios que elevan la atención y empoderan a quienes la brindan. Como parte de Memphis Healthcare Builders, la empresa está orgullosa de «continuar ese legado y construir el futuro de la atención médica».