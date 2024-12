Sidenor ofreció la semana pasada un precio de unos 4 euros por acción al fondo Trilantic por su 30% en el capital de Talgo. El citado fondo rechazó la oferta, pero fuentes conocedoras de la situación aseguran que estaría dispuesto a aceptar 4,75 euros, por debajo de los 5, a la OPA húngara vetada por el Gobierno, si se cierra este año y el pago es en efectivo. El problema sigue siendo el 10% de Talgo en manos de las familias Oriol y Abelló que está sindicado con la participación de Trilantic.

Como ha venido informando OKDIARIO, la opción de Sidenor fue propuesta por el PNV al Gobierno tras el veto de éste al consorcio Ganz-Mavag por razones eminentemente políticas, el fracaso de la opción alternativa de una fusión con la checa no cotizada Skoda y la negativa de CAF a una fusión. Sidenor aceptó el envite y comunicó a la CNMV su disposición a comprar hasta el 100% de Talgo.

Ahora bien, la compra de la totalidad del capital implicaría cerca de 500 millones de euros (en función del precio final), algo que le obligaría a hipotecar no sólo las acciones que compre de Talgo sino los propios activos de Sidenor; es decir, a jugarse su futuro en una operación con la que no tiene sinergias y que tiene riesgo de salir mal.

Por ello, el presidente de Sidenor, Juan Antonio Jainaga, prefiere limitar la compra al 30% del capital en manos de Trilantic, que es el fondo que quiere salir del accionariado. Y, según las fuentes, estaría dispuesto a aceptar un descuento sobre los 5 euros de la OPA húngara, pero tampoco los 4 euros ofrecidos: unos 4,75.

Eso sí, a condición de que el pago sea en efectivo (no en acciones de una empresa que no cotiza, como se planteó con Skoda) y de que la operación se firme antes de fin de año. A cambio, Trilantic estaría dispuesto a conceder a Sidenor una parte de vendor finance, es decir, que el propio vendedor financie parte de la compra de sus acciones.

Sidenor tiene a su favor que no va a haber ninguna otra OPA que pague esos 5 euros, pero Trilantic tiene otro as en la manga: si no acepta sus condiciones, Sidenor tendrá que lanzar una oferta sobre el 100%. Pero ahí llega el gran obstáculo para esta operación: que su participación está sindicada en la instrumental Pegaso Transportation con el 7% de los Oriol y el 3% de Abelló, que tienen una cláusula de arrastre para que les da derecho a salir del capital al mismo tiempo y por el mismo precio. Y al superar el 30%, la ley exige a Trilantic lanzar una OPA sobre el 100%.

Por tanto, para aceptar la propuesta de Sidenor, el fondo que dirige Javier Bañón tendría que convencer a sus socios de que desistan de ese derecho, algo que se antoja complicado y que, en todo caso, exigirá algún tipo de contrapartida. Ahora bien, como es el único que puede conseguirlo, está en posición de exigir a la empresa vasca una subida de precio si no quiere lanzar la citada OPA.

Ante la posibilidad de que no pueda romper ese pacto y que, al final, no haya más remedio que plantear una oferta por el 100%, Sidenor ha estado buscando posibles socios: las fundaciones de las cajas vascas (Kutxabank no quiere participar como tal al ser accionista de CAF), el fondo de inversión autonómico Finkatuz o la propia SEPI. Pero ninguno de ellos está dispuesto a poner el dinero suficiente para llegar al 100% del capital, al menos de momento.

CriteriaCaixa, que era indispensable en la operación de Skoda, ahora no tiene intención de participar si puede evitarlo y prefiere hacerlo como mero financiador a través de CaixaBank.