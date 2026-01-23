Las principales organizaciones de transportistas de España han decidido exigir formalmente al ministro del Interior, Grande-Marlaska, el cese del jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, por paralizar el tráfico de camiones y del suministro de toda la meseta norte. Los representantes del sector aseguran que, actualmente, hay «atrapados más de 10.000» vehículos en la red viaria española por culpa de esta medida, que se ha tomado «sin apenas aviso previo».

La orden de la DGT de detenerse llegó de repente, lo que provocó que muchos transportistas se vieran impedidos, quedándose en medio de cualquier lugar, a la espera de poder moverse o volver a sus casas. Esta medida es insólita, jamás se ha prohibido el tráfico de forma general en tantos lugares a la vez, mucho menos estando las carreteras sin nieve.

Por ello, los transportistas, reunidos en el Comité Nacional del Transporte por Carretera, «se ven en la necesidad de volver a comunicar a la opinión pública la situación caótica que las restricciones impuestas por la DGT están generando en la red viaria de nuestro país».

«En estos momentos hay más de 10.000 camiones embolsados en carreteras en las que no ha caído un solo copo de nieve, todo con base en una mera previsión meteorológica que no ha terminado de cumplirse», detallan.

«Entre tanto, miles de conductores con sus mercancías, incluyendo animales vivos, mercancías perecederas y peligrosas, aguardan en carreteras limpias la llegada de la nieve para quedar, ahora sí, cercados definitivamente, todo ello por la orden delirante emitida desde la DGT», alertan.

Por ello, los camioneros piden el regreso a la normalidad cuanto antes: «Este Comité Nacional exige la adopción de medidas urgentes para que se reactive el tráfico rodado en atención a la realidad de las vías y no a meras especulaciones».

Transportistas estallan contra la DGT

«Esta situación dantesca amenaza con prolongarse hasta el domingo, con las consecuencias que ello puede tener para los conductores retenidos a la fuerza, junto con sus vehículos y mercancías», aseguran. «Todo ello con el consiguiente riesgo de pérdida de alimentos, muerte de animales y más que probable desabastecimiento de la población», advierten.

En ese sentido, esos profesionales han estallado contra el último responsable de esta medida: «Este Comité exige del Ministro de Interior esas medidas urgentes, entre ellas el cese inmediato del autor de semejante desafuero, el Director General de Tráfico: Pere Navarro».

Según ellos, Navarro «ha demostrado una absoluta falta de humanidad y completa incapacidad para gestionar una situación completamente normal en estas épocas del año». Así, los transportistas han llegado a su límite y están dispuestos a todo después de esta medida tomada por la DGT.