Miles de camioneros paralizaron su actividad en marzo de 2022 con una huelga para sumarse al paro convocado por la organización de transportistas Plataforma Nacional para la Defensa del sector del Transporte en protesta por la situación que atravesaba el sector provocado por la subida desbocada de sus costes. Por este motivo, un transportista fue despedido de la empresa de logística para la que trabajaba y ahora le tendrán que indemnizar con casi 15.000 euros por daños y perjuicios.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la situación, en conversaciones con este diario, que han señalado que «la empresa DSV, especializada en logística y distribución, despidió a uno de sus trabajadores por faltar a su puesto de trabajo al sumarse al paro de la organización de transportistas Plataforma Nacional para la Defensa del sector del Transporte». «Un cese de su contratado que el camionero decidió llevar ante la Justicia al tener derecho a secundar este parón», añaden.

«Un juicio que no se ha llegado a celebrar porque ambas partes han alcanzado un acuerdo antes de la celebración del pleito, por el cual, DSV pagará a su ex trabajador 14.500 euros de indemnización por daños y perjuicios al ejecutar un despido improcedente», explican las citadas fuentes a OKDIARIO.

Una indemnización que sienta precedente, ya que es la primera resolución favorable derivada de las denuncias de camioneros que se quedaron sin trabajo por acudir a los paros convocados en marzo de 2022 y que se podrían repetir a partir del próximo 10 de febrero. Fecha en la que se refrendará esta decisión entre los socios de la patronal de los pequeños transportistas.

Camioneros con miedo a la huelga

Este fue uno de los problemas que se encontraron algunos de los camioneros que secundaron la huelga en marzo del 2022, ya que ante la amenaza de los grandes distribuidores de poner fin a sus contratos, se vieron obligados a continuar su actividad y no sumarse a las protestas de la organización de transportistas Plataforma Nacional para la Defensa del sector del Transporte.

Una situación que se agudizó meses después, cuando la organización convocó nuevos paros, pero no tuvieron el éxito de la convocatoria inicial, en parte, por el boicot para evitar una nueva crisis logística. «En el mes de noviembre de ese mismo año, esta asociación amenazó con la convocatoria de otro paro patronal ante el incumplimiento de las promesas que había realizado el Gobierno de Pedro Sánchez, más concretamente de la ex ministra de Transportes, Raquel Sánchez, pero en esa ocasión no logró trascender y en apenas unos días la tuvo que suspender, dejando atrás el éxito cosechado unos meses antes», explican.

Fuentes de la patronal de los pequeños transportistas han señalado en conversaciones con este diario que temen que estos problemas, derivados de las prácticas abusivas de las grandes distribuidoras, se repitan si finalmente vuelven a paralizar su actividad en el mes de febrero para protestar por la situación que vive el sector de la logística en España.

Caos logístico

Por el momento, al Ejecutivo y al ministerio de Óscar Puente parece no preocuparle el paro de la actividad de los pequeños transportistas. No obstante, hay que recordar que, con la huelga de los camioneros, la organización de transportistas Plataforma Nacional para la Defensa del sector del Transporte provocó un enorme caos logístico en España y agravó la crisis económica con el alza de los precios en los distintos mercados, tras dejar lineales de supermercados vacíos, fábricas de coches sin piezas y granjas sin comida por la falta de una pieza clave en la cadena de suministro: los camiones.