Tormenta perfecta contra Sánchez: camioneros y taxistas se unen a los agricultores para bloquear España

Tras el éxito de su convocatoria en Bruselas, la tractorada con la que el campo español amenaza con colapsar España y afectar al abastecimiento de los supermercados y gasolineras va tomando forma. A los integrantes de la Agrupación Nacional de Agricultores y Ganaderos del Sector Primario se les acaban de sumar los camioneros, según han anunciado la plataforma Defensa del Sector Transporte este lunes. Se trata de la organización que en marzo de 2022 llevó adelante los paros del sector con la oposición de los sindicatos mayoritarios. Será el día 10 cuando los transportistas se sumen a esta «alianza» en la que también se espera al sector del taxi y la pesca. El Gobierno niega que vaya a haber desabastecimiento en los supermerecados pero ya se prepara para hacer frente policialmente a un bloqueo prolongado ante la amenaza textual de los agricultores: «Id haciendo acopio de alimentos y combustible; ya nos hemos hartado».

Una tormenta perfecta es aquella en la que se unen varias circunstancias meteorológicas que potencian entre sí sus efectos, convirtiéndose en una suma devastadora. Y la unión de agricultores, ganaderos, camioneros y, posiblemente, taxistas y pescadores, amenaza con convertirse en un fenómeno demoledor para el Gobierno de Pedro Sánchez y para el correcto funcionamiento del mercado español. Los organizadores hablan de «convocatoria inédita» en lo referente a una protesta sectorial, ya que aglutinará a todo el sector primario.

Los temores de desabastecimiento, anunciados por los propios agricultores convocantes de la tractorada de este martes al hablar de «cortar España» por tiempo indeterminado, se han intensificado este lunes con ese anuncio por parte de las organizaciones de camioneros aglutinadas en la Plataforma Defensa del Sector Transporte. OKDIARIO ha estado presente en el anuncio por parte de los transportistas, en una rueda de prensa en Madrid en la que han anunciado que se unirán «el día 10» a las iniciativas, que se están pactando también con «otros sectores, como el del taxi».

La de este 6-F será la primera gran tractorada nacional, que se desarrollará en todas las provincias de España, excepto en Asturias, Cantabria y País Vasco. Pero no es la primera, ya que se han producido algunas esporádicas en los últimos días, ni tampoco la última. En el horizonte está la gran tractorada prevista en Madrid para el próximo 21 de febrero, una cita que busca emular el sitio de París que ejecutaron los agricultores franceses la pasada semana. Por el camino, sectores como el de transporte de mercancías se unirán a la protesta (está previsto que lo hagan este próximo sábado).

Desabastecimiento

Agricultores y transportistas tienen claro cuál es el objetivo de las acciones que comienzan este martes: «Id haciendo acopio de alimentos y combustible; ya nos hemos hartado».

«Esto ya no es sólo un problema español, es un problema de toda la Unión Europea», subrayan en su convocatoria. Además de los camioneros, aseguran tener también el apoyo de buena parte del sector del taxi para cumplir ese objetivo, algo que ya ha ocurrido también en Francia. Otros, como el de la pesca, también se podrían sumar en breve si fructifican las negociaciones intersectoriales.

Nervios en Moncloa

Mientras, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado este lunes que el abastecimiento alimentario «está absolutamente asegurado» y que ni a corto ni a medio plazo habrá dificultades en este sentido. Sin embargo, el mismo Gobierno ha decretado en las últimas horas una serie de medidas, articuladas en instrucciones a diversas unidades policiales, para que se despliegue la práctica totalidad de agentes antidisturbios en todas las ciudades españolas para evitar el bloqueo de los principales centros logísticos provinciales.

También Sánchez, preguntado este lunes por esa amenaza del campo a la que ahora se suma el transporte, se ha quitado de encima la responsabilidad de la situación: «Estamos con el campo, con los agricultores y con la pesca. Que la política agraria común pertenece a Bruselas es así, pero el sector del campo ha sido muy castigado por la sequía, por el cambio climático y por la guerra de Ucrania. Lo que ha ocurrido estos años es que el campo ha aumentado su competitividad y su calidad. Nosotros en el 2000 importábamos más de lo que exportábamos, y este Gobierno lo que ha hecho es apoyar al sector. Hemos invertido 4.000 millones de euros en dos años para ayudar al campo, frente a la guerra y el cambio climático».

Manifiesto

Los agricultores van a difundir este martes un manifiesto crítico con las políticas europeas, a las que culpan en primer lugar de su situación. «Europa se cimentó en un principio básico para la construcción de un Libre Mercado Europeo. Los principios no son leyes, los principios son la base sobre la que se debe de construir toda la legislación. Europa, con la firma de esos Tratados Comerciales Internacionales con países inapropiados: Egipto, Marruecos, Turquía, Sudáfrica, etc. está violando ese principio fundamental de la Unión Europea, destruyéndolo; y si destruyes la base e Europa, Europa se derrumba, la Unión Europa no existe, es sólo simple quimera», advierten.

Incide el texto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, que «el Sector Primario español se encuentran en estado crítico; el campo se muere; el abandono de explotaciones va creciendo y no existe el relevo generacional».

«Los precios de muchos productos agrícolas suelen estar por debajo de los costes de producción y la ley que se modificó para evitar esa venta a pérdidas: Ley de la Cadena Alimentaria, es tan solo un truco del ministro Planas. Nadie puede intervenir los precios de un libre mercado y mucho menos obligar a que nos compren a nosotros a un precio superior del que llega desde fuera», recuerdan.

Feijóo propone un plan

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que su formación propondrá un plan de choque en favor de los agricultores y de todo el medio rural. Esta plan incluiría medidas como el desarrollo de un pacto nacional del agua o una política fiscal de reducción de impuestos en el ámbito agrícola. Feijóo recalca que el medio rural es un «sector estratégico» de la economía. «Sin sector agrario no hay despensa ni alimentación sana», ha defendido.

«La política medioambiental de España no se puede diseñar mirando por una ventana de la Castellana y sin conocer el medio rural», ha lamentado Feijóo este lunes en declaraciones a los medios en el centro agrícola Ganadería Carballeiras Madriñán, en Lalín (Pontevedra). Ha estado acompañado por el consejero de Medio Rural de la Xunta de Galicia y candidato número tres del PP por la provincia de Orense a las elecciones del 18 de febrero, José González. Ha sido un acto enmarcado en la campaña de las elecciones gallegas.

Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra «la inacción, el desdén y el desprecio» del Gobierno de Pedro Sánchez hacia los agricultores y el sector primero español. A su juicio, el Ejecutivo «carece de tiempo» para dedicarse a «resolver los problemas reales de los ciudadanos», como la crisis en el campo. «El Gobierno está ocupado en resolver los líos internos entre los socios que lo sustentan. Tenemos un Gobierno urbanita que no conoce el sector agrario español. Es un enorme desprecio a los agricultores», ha señalado Feijóo.