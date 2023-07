La transferencia a tu amigo te puede salir muy mal. Multón de Hacienda si supera esta cantidad

Enviar dinero a amigos y familiares es algo muy habitual, especialmente cuando alguno está pasando por una necesidad y decidimos prestar esa ayuda que sin duda vendrá de maravilla para salir del bache, aunque hay que tener cuidado con la forma de hacerlo. Te contamos el multón que te puede caer de Hacienda por hacerle una transferencia a un amigo con toda tu buena intención… ¡mucho cuidado o lo pagarás caro si superas esta cantidad!.

Hacienda vigila muy de cerca prácticamente todos los movimientos económicos de los ciudadanos, sobre todo aquellos que superan ciertas cantidades o que se dan con cierta frecuencia, por si hubiera en ellos algún tipo de delito o fraude fiscal o económico.

Enviar dinero a amigos te puede salir muy caro con Hacienda

Entre los movimientos que más vigila Hacienda están las transferencias, especialmente aquellas que no son como pagos por productos o servicios y que se consideran más un envío de dinero, por ejemplo a un amigo o un familiar, lo cual puede llegar a resultar sospechoso a ojos de la Agencia Tributaria. Aunque no esté prohibido enviar dinero a amigos y familiares, puede haber serias multas de hasta 2.500 euros si no se hace dentro de los márgenes establecidos.

En los últimos tiempos se ha puesto de moda enviar dinero por Bizum cuando se trata de pequeñas cantidades, y con eso en principio no hay problema, pero cuando se trata de cifras más elevadas, es importante tener cuidado para no pasarse y tener que asumir consecuencias como una multa de Hacienda o un problemón que pueda ocasionarla.

Según los límites marcados actualmente por la Agencia Tributaria, todas las transacciones que superen los 10.000 euros serán investigadas y deben declararse, ya sea un pago, un cobro o un movimiento de dinero entre cuentas. En esto resultan de gran ayuda las entidades bancarias, que informan a Hacienda de cualquier movimiento que supere esa cantidad, además de los pagos y cobros en efectivo que superen los 3.000 euros, según establece la Ley 7/2012.

Específicamente, en lo que a transferencias se refiere, hay que declararlas si superan los 6.000 euros, tal y como determina la Ley 10/2010 del 28 de abril, una obligación destinada a evitar el blanqueo de capitales y que, por lo tanto, es el importe máximo que puedes enviar o recibir de amigos o familiares sin tener que declararlo, a partir de esa cifra sí tendrías que hacerlo.

En el caso de no declarar esas transferencias, la multa sería de entre el 2% y el 25% del importe no declarado, lo que puede llegar a ser un buen pico. Por ejemplo, si el movimiento no declarado fuera de 10.000 euros, la multa sería de 2.500 euros, por lo que en el caso de enviar dinero a amigos o familiares, o recibirlo, es importante cumplimentar el modelo S1 para evitar un problema con el fisco.

Al cumplimentar el S1 hay que proporcionar toda la información sobre la operación, como los datos del receptor y el origen o destino de ese dinero, entre otros.

¿Y qué pasa con los envíos de dinero con Bizum?

Bizum es hoy en día el método más habitual en España para enviar dinero en pequeñas cantidades, aunque el máximo que se puede enviar de una vez son 1.000 euros, con un máximo de 2.000 euros al día y un límite mensual de 5.000 euros. Es importante que tengas en cuenta que las normas legales para Bizum son las mismas que para cualquier otra operación bancaria.