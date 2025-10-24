Un trabajador de IKEA cuenta sin tapujos la realidad de su sueldo y nadie da crédito: «No compensan…»

¿Cuánto cobra un trabajador de IKEA? Esta es una pregunta que siempre sale a colación cuando se habla del gigante de los muebles y productos para el hogar que da trabajo a casi 10.000 personas en nuestro país. En los últimos días, esta empresa de origen sueco anunció una facturación récord, gracias en buena medida al auge de su comercio online. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el sueldo de un trabajador de IKEA.

IKEA nació en 1943 en Suecia con el objetivo de abastecer de muebles, colchones, electrodomésticos y objetos para el hogar al norte de Europa y poco a poco ha ido expandiéndose por todo el continente. En España aterrizó hace 29 años y en pleno 2025 da trabajo a 9.736 personas en nuestro país, creando una media de 130 empleos al año en un territorio español condenado a vivir con altas tasas de desempleo.

IKEA anunció hace unos días en un comunicado publicado en su página web que en el pasado 2024 alcanzó los 1.986 millones de euros de facturación, un 2,8% más que en el año anterior. Estos números de récord han sido provocados en buena medida por el auge del comercio online, en el que han facturado 536,9 millones, un 11% más que el año anterior. Esto supone un 27% de ventas del total de la compañía.

Durante el año anterior, 50 millones de personas visitaron las tiendas de IKEA en España y 228,3 millones lo hicieron a través de la página web de la compañía sueca. Por ello, Carl Aaby, CEO y CSO de IKEA en España, ha celebrado estos números. «Ha sido un buen año para nosotros y evolucionamos de forma positiva. Pero más allá de los números, estamos orgullosos porque, a pesar de ser un año de retos en el contexto económico y de consumo», afirmó en la presentación de los resultados.

«Hemos sido capaces de mantenernos al lado de las necesidades de los hogares españoles, impulsar proyectos innovadores y crear empleo de calidad; el 91% de nuestros colaboradores cuenta con contrato indefinido», valoró.

El sueldo de un trabajador de IKEA

IKEA emplea a casi 10.000 personas en España y es recurrente acudir al sueldo de los trabajadores de una compañía que goza de una gran salud económica. La empresa sueca anunció en 2023 que contrataría a 1.500 personas hasta el año 2025 y en esos números se ha movido durante los últimos dos años.

Es difícil precisar el sueldo exacto de un trabajador de IKEA, pero atendiendo las últimas ofertas de empleo que ha proporcionado la compañía en 2023, nos podemos hacer una idea. La última escala salarial publicada por la empresa, antes de la última subida del SMI, dejaba el sueldo base de un trabajador raso de IKEA en 15.705,65 euros brutos al año, lo que supone un sueldo base de alrededor de 1.300 euros al mes.

Esto sería el sueldo base sin contar diferentes complementos, como pueden ser las horas extra u otros emolumentos con los que la compañía gratifica a sus trabajadores. En sus últimas ofertas de empleo, IKEA también ha diferenciado las diferentes escalas salariales en función de si es trabajador profesional, coordinador o técnico, que pueden llegar hasta los 18.000 euros brutos al año.

Hay que dejar claro que estos números son referentes al pasado año 2023, por lo que el salario base de un trabajador de IKEA superará en algunos euros los 1.300. Noticias Trabajo informó en su día que los sueldos más altos pueden llegar hasta los 2.643 euros mensuales, que cobraría el personal más cualificado y con mayor antigüedad en la empresa multinacional que sigue su expansión en España y que todo hace indicar que en el futuro supere la barrera de los 10.000 empleados en nuestro país.