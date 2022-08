La factura de la luz en el mercado regulado es un 24% más cara que en el libre

Pese a que el tope al gas era una de las grandes medidas del Gobierno de Pedro Sánchez, los españoles que continúan en el mercado regulado todavía no han notado sus efectos. Según el último análisis mensual de Kelisto, las tarifas del mercado libre en julio son un 24% más baratas que las de la regulada en 2022: 772 euros anuales frente a 1.017 euros. Y no sólo los hogares observan la nula efectividad de esta medida: la gran industria también constata el fracaso del tope al gas, que no ha rebajado el alza de precios que llevan sufriendo los últimos meses, obligando a ralentizar su actividad.

Si bien es cierto que el tope al gas ha logrado que el precio del pool se rebaje un 15%, situándose en los 144 euros/MWh de media desde que entró en vigor la medida, la compensación que hay que abonar a las gasistas ha hecho que, en el cómputo global, la luz se mantenga a niveles idénticos o superiores a los registros previos a la limitación del precio del gas. La compensación a las gasistas se produce por la limitación a 40 euros/MWh el precio del gas en el pool eléctrico, por lo que la diferencia con el precio real del gas corre a cargo de las eléctricas que compran la electricidad, que luego trasladan a la factura de los consumidores.

La compensación, según los datos publicados por OMIE, gestor del sistema, se ha situado entre los 55,03 euros/MWh del 19 de junio y los 153,09 euros/MWh del día 15 de julio. Como resultado, las familias y empresas, que pagarán al final esta compensación, han visto como los precios del mercado mayorista se seguían acercando a los 250 euros/MWh, e incluso han alcanzado los 300 euros/MWh en algunos casos, constatando así el fracaso de la medida de Gobierno.

El tope al gas lastra la inversión

El presidente de Acciona Energía, José Manuel Entrecanales, ha defendido que haber puesto un tope al precio del gas en España ha impactado de forma negativa en la toma de decisiones de los inversores que desarrollan proyectos renovables. En su opinión, los cambios regulatorios “violan” las normas de inversión más importantes, lo que acaba disuadiendo a potenciales inversores. Al mismo tiempo, ha añadido que los impuestos “inesperados” acaban por penalizar a las empresas, como Acciona, que han soportado el peso del cambio a las renovables.

Entrecanales ha criticado la tendencia que considera que existe a que se adopten estos cambios, que lastra las rentabilidades, cuando se producen tensiones geopolíticas o hay una escasez de recursos en los presupuestos públicos. “Hay precios elevados de energía, pero en este contexto la estabilidad es fundamental”, ha resaltado. El tope al gas, según las cifras aportadas por la compañía, ya ha afectado a la rentabilidad por la caída de los precios. En el primer semestre, se situaron en 206 euros/MWh y prevé que en el segundo desciendan a 150 euros. Para 2030, espera que suban de nuevo a los 200 euros.

Encarecerá las tarifas del mercado libre

«A la hora de contratar una tarifa del mercado libre, eso sí, hay que mirar la letra pequeña, puesto que algunas comercializadoras no están incluyendo el coste de la compensación a las centrales de gas, regulado en el real decreto que implantó la conocida como ‘excepción ibérica’, por lo que el coste final del recibo podría ser mayor» señala Javier Martínez, experto en Energía de Kelisto.

Es difícil conocer el dato exacto, puesto que las comercializadoras no están haciendo públicos sus cálculos y depende, además, del consumo final. Pero, como cifra estimada, se puede tomar en consideración los resultados de la tarifa regulada en julio: de media, el coste de esta compensación fue el 28% del total del recibo, por lo que el dato puede ser utilizado para estimar el incremento que puede sufrir la factura frente al precio que se anuncia en las páginas web de las empresas.

«En cualquier caso, insisto: el porcentaje podría variar, dependiendo del consumo y de los detalles técnicos de una intervención muy compleja, como es el tope al gas. Es pertinente recordar que estos incrementos se aplican a los nuevos contratos, pero los firmados antes del 28 de abril de 2022 no tienen por qué incluir la compensación. Iberdrola, de hecho, se ha comprometido a no incluir este recargo a todos los suministros acordados antes del 14 de junio, fecha en la que entró en vigor el decreto» concluye el experto.