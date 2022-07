El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a hacer de las suyas. Para poder alardear de las medidas que está llevando a cabo para contener el precio de la luz, la ministra de economía, Nadia Calviño, ha incluido en el cuadro macroeconómico un mapa en el que se muestra el precio medio de la electricidad desde la entrada en vigor del tope al gas, mucho más bajos que en otros países europeos. Sin embargo, y como empieza a ser costumbre en este Ejecutivo, tiene trampa: el mapa no contabiliza la compensación que hay que pagar a las gasistas.

El mapa muestra como el precio de la luz en España y Portugal, que se benefician de la excepción ibérica, es comparativamente mucho más bajo que el de otros países europeos que no cuentan con un tope al gas, para que el Gobierno socialista pueda colgarse una medallita por las grandes medidas que está llevando a cabo contra el alza de los precios. Sin embargo, y como ya es costumbre con Pedro Sánchez, este mapa está trucado: sólo contempla el precio del pool y no incluye la compensación que hay que pagar a las gasistas y que en algunos casos ha llegado a superar el propio coste de la electricidad.

La compensación a las gasistas se produce por la limitación a 40 €/MWh el precio del gas en el pool eléctrico, por lo que la diferencia con el precio real del gas corre a cargo de las eléctricas que compran la electricidad, que luego trasladan a la factura de los consumidores. El precio del gas ha vuelto a subir estos días por los cortes de suministro a Europa de Rusia, lo que se ha unido a un mayor uso del gas para generar electricidad ante la falta de viento estos días.

La compensación, según los datos publicados por OMIE, gestor del sistema, se ha situado entre los 55,03 €/MWh del 19 de junio y los 153,09 €/MWh del día 15 de julio. Como resultado, las familias y empresas, que pagarán al final esta compensación, han visto como los precios del mercado mayorista se seguían acercando a los 250 euros/MWh, e incluso han alcanzado los 300 euros/MWh en algunos casos.

De esta forma, el tope al gas está siendo un fracaso, sobre todo si se compara con los precios del resto de la Unión Europea. España ha marcado el precio más caro varios días del continente, a excepción de Francia e Italia, lo que ha dejado la medida estrella de la ministra Teresa Ribera en entredicho. El Gobierno mantiene que la medida hará su efecto en las próximas semanas, cuando baje el precio de gas y haya más viento. También defiende que la comparación no es con el precio de la luz de antes de la aplicación del nuevo sistema, sino con el precio que tendría la electricidad en España con el sistema anterior.

Lo pagarán los españoles

Con todo el lío de los probables cortes del gas si Rusia cierra el grifo y con el famoso tope al gas en el precio de la luz, la ciudadanía se ha olvidado de que el Gobierno también ha intervenido la factura del gas de los hogares. Pero se trata de un simple diferimiento, no de una rebaja real: lo que no pagamos hoy, lo pagaremos en marzo (si no se sigue prorrogando) de forma retroactiva, porque el precio actual es muy inferior al de mercado. Entonces vendrá un ‘palo’ de los gordos, que se sumará al precio del gas en invierno, seguramente disparado si no se ha solucionado para entonces la guerra en Ucrania.

El ‘palo’ proviene de la diferencia entre la subida que ha permitido la medida adoptada por Teresa Ribera, en torno a un 80% en la parte variable de la tarifa del gas desde octubre, y la revalorización real del gas en el mismo período, que ha sido del 345%. Es decir, los consumidores tendrían que asumir de golpe y porrazo una diferencia del 265%, ya que las empresas gasistas tienen reconocido por Ley el derecho a percibirlo.

Para suavizar este impacto, ese déficit podría prorratearse en varios meses, como se hizo con los ajustes del recibo de la luz en el último cambio normativo. Pero, en todo caso, en esos meses los consumidores tendrán que asumir un sobrecoste importante sobre un precio del gas que todo indica que será todavía más alto que el actual.