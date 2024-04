En los últimos años, el concepto de «leche» ha evolucionado más allá de la tradicional imagen de vaca. Ahora, al pasear por los pasillos de supermercados como Mercadona, uno se encuentra con una diversidad de bebidas vegetales que desafían la definición clásica de la leche. Desde opciones a base de soja hasta elaboraciones con almendras, avena, y coco, el consumidor se enfrenta a un abanico de alternativas que no solo buscan satisfacer las necesidades de aquellos con restricciones dietéticas o alergias, sino que también ofrecen nuevos perfiles de sabor. Esta expansión ha sido en parte gracias a un mayor interés por parte del público en explorar dietas más sostenibles y éticas. Entre esta variedad, ha surgido una bebida en particular que ha captado la atención de todos, no solo por su innovadora combinación de ingredientes sino por el revuelo que ha causado en redes sociales debido a su peculiar y delicioso sabor.

La revolución de las bebidas vegetales ha alcanzado un nuevo hito con la introducción de productos que no solo buscan imitar el sabor de la leche de vaca, sino que se atreven a ofrecer experiencias gustativas únicas. En este contexto, Mercadona, la cadena de supermercados española que destaca por contar con los productos más variados, ha lanzado al mercado una bebida que rápidamente se ha vuelto viral dado que todo el mundo dice que tiene un sabor similar al de una de las chocolatinas más populares.

Todo el mundo coincide: esta leche de Mercadona sabe a…

Si deseas probar algo distinto en lo que a leches o mejor dicho, bebidas vegetales de Mercadona se refiere, te recomendamos la Bebida de avellana y arroz sin azúcares añadidos de la marca Hacendado, que ha conquistado el paladar de los consumidores dado que por lo visto tiene un sabor que muchos asocian con el popular dulce Kinder Bueno.

Esta asociación no es casualidad; la presencia de las avellanas evoca las notas cremosas y nutridas características de este chocolate, creando una experiencia sensorial que va más allá de una simple alternativa a la leche tradicional. El fenómeno de esta bebida en las redes sociales no solo habla de su sabor excepcional sino también del creciente interés por explorar nuevos territorios gastronómicos dentro del ámbito de las bebidas vegetales.

Un sabor que evoca recuerdos dulces

La Bebida de avellana y arroz sin azúcares añadidos Hacendado, disponible en un práctico brick de 1 L por un precio accesible de 1,30 €, representa una de las más recientes innovaciones en el sector de las bebidas vegetales. A diferencia de otras opciones en el mercado, esta bebida combina avellanas y arroz, dos ingredientes que por separado ya gozan de popularidad, pero que juntos crean una mezcla inesperadamente deliciosa. El componente de avellana aporta una riqueza y una profundidad de sabor que recuerda a los chocolates y dulces más codiciados, mientras que el arroz contribuye con una suavidad y ligereza que equilibra perfectamente la mezcla, resultando en un producto sin azúcares añadidos que mantiene un dulzor natural y satisfactorio.

Pero esta bebida no solo es destacable por su sabor, que evoca la indulgencia de un Kinder Bueno, sino también por su versatilidad. Puede ser disfrutada sola, fría o caliente, pero también funciona maravillosamente como ingrediente en una variedad de recetas, desde batidos hasta postres. Su capacidad para complementar otros sabores sin abrumarlos la hace una adición valiosa en la cocina de cualquier aficionado o profesional de la gastronomía que busque explorar nuevas dimensiones en sus creaciones culinarias.

Combinaciones y beneficios: más allá del sabor

Además de su excepcional sabor, la Bebida de avellana y arroz de Hacendado ofrece varios beneficios que la convierten en una opción saludable para incluir en la dieta diaria. Siendo una fuente de hidratos de carbono complejos gracias al arroz, proporciona energía de larga duración sin los picos de azúcar en sangre asociados con los dulces tradicionales. Las avellanas, por otro lado, son ricas en ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales, lo que contribuye a una alimentación equilibrada.

Para aquellos interesados en explorar el potencial culinario de esta bebida, una opción es utilizarla como decimos, como una base para batidos. Combinándola con frutas como plátano o fresas, un poco de yogur natural, y un toque de miel o sirope de agave, se puede crear un batido nutritivo y delicioso que sirve tanto para un desayuno energético como para un snack de media tarde. Además, su sabor a avellana combina bien con cacao en polvo, ofreciendo la posibilidad de preparar versiones más saludables de bebidas chocolatadas.

En definitiva, poder añadir bebidas vegetales como la de avellana y arroz en nuestra dieta no solo es una manera de disfrutar de nuevos sabores, sino también de adoptar un estilo de vida más consciente y saludable. Con productos como este, Mercadona demuestra su compromiso con la innovación y la satisfacción del consumidor, proponiendo alternativas que no solo son deliciosas sino también beneficiosas para la salud y el bienestar general. Y si eres fan del Kinder Bueno, te invitamos a que pruebes esta bebida vegetal y compruebes por ti mismo lo que todo el mundo comenta y que está provocando que en algunas tiendas no deje de agotarse.