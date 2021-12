El semanario financiero británico The Economist ha situado a la economía española como la peor de la OCDE desde que comenzó la pandemia hasta el tercer trimestre de 2021. En base a los datos de este organismo, The Economist deja a España en el puesto 23 de los 23 analizados en cuanto a evolución del PIB y de la renta per cápita, por detrás de todos los mayores competidores europeos y mundiales del país. Un nuevo varapalo a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que mantiene sus previsiones para este año pese a que casi 30 organismos nacionales e internacionales han revisado a la baja la evolución de la economía española para este año y el próximo.

Según el semanario, la pandemia ha creado ganadores y perdedores económicos a nivel mundial, situando a España entre los claros perdedores. La economía española está todavía por debajo del nivel previo a la pandemia en 6,6 puntos, la mayor distancia de entre los países más industrializados del mundo.

Noruega ya está un 3,5% por encima de finales de 2019, mientras que Dinamarca, Suecia y Estados Unidos ya han superado también las cifras previas al coronavirus. Gran Bretaña, Canadá, Japón, Francia e Italia están todavía por debajo, pero a niveles cercanos ya y muy alejados de las cifras que marca España.

El dato de la OCDE no refleja la mejora que ha hecho la semana pasada el INE al PIB registrado por España en el tercer trimestre, de seis décimas. Pero, aún así, la diferencia con el resto de competidores europeos y mundiales sigue siendo de casi el doble -medido en términos de puntos porcentuales-.

Evolución similar refleja la renta per capita. Los canadienses ya superan en casi diez puntos los ingresos por persona mientras que estadounidenses y noruegos le siguen en este ránking. En cambio, los españoles de nuevo están en el último lugar con una pérdida de 6,3 puntos sobre el nivel previo a la pandemia.