Las acciones de Telefónica suben más de un 3% en la sesión de este lunes y resisten en un Ibex 35 que pone en peligro los 8.500 puntos, tras caer a mínimos del año como consecuencia de las tensiones geopolíticas en el inicio de una jornada marcada por la reunión de la Fed. La teleco española se beneficia de la posibilidad de que Vodafone protagonice nuevos movimientos en el sector.

Sólo cuatro valores del selectivo resisten en verde. De ellos, Telefónica es la compañía del Ibex 35 que se anota un mayor avance, del 3,37%, hasta alcanzar los 4,13 euros por título. Las telecos europeas viven una jornada de alzas, en contra de lo que sucede con los índices, de forma que Orange se revaloriza un 2,44%; BT un 1,19%; KPN un 1,95% y Deutsche Telekom un 0,70%.

Las ganancias se producen gracias al impulso de Vodafone, que suma más de un 6% después de las informaciones aparecidas este fin de semana que apuntan a movimientos de consolidación en el sector europeo protagonizados por la operadora británica. Según esas informaciones publicadas por Bloomberg, el grupo estaría valorando una posible compra de Three UK, propiedad de CK Hutchison Holdings, con la que la operadora británica ha colaborado en otros mercados, como Australia.

La compañía británica habría expresado su interés a finales del año pasado, aunque no se llegó a un acuerdo y actualmente no hay negociaciones activas con CK Hutchison. Los reguladores del Reino Unido han obstaculizado recientes tentativas de consolidación en el sector, incluyendo el bloqueo por parte de la UE con el apoyo de Ofcom, el regulador británico, de la adquisición de Three por O2, filial de Telefónica en Reino Unido.

Sin embargo, este domingo fuentes conocedoras informaron a Reuters de que Vodafone e Iliad, compañía fundada por el magnate Xavier Niel, estarían negociando un acuerdo para la fusión de sus respectivos negocios en Italia.

Más apoyo de Criteria Caixa

Por otro lado, Criteria Caixa ha notificado este lunes la compra de otras 30.000 acciones de Telefónica a 3,99 euros en la que es la mayor operación que el inversor catalán realiza en lo que va de año con las acciones de la operadora. Tras ser uno de los grandes agitadores de los papeles en 2021, el brazo inversor de la Fundación La Caixa ha comprado en este arranque de 2022 casi 200.000 títulos de la compañia por aproximadamente 751.181 euros.