Telefónica prevé crecer hasta un 3,5% anual en ingresos hasta 2030 y bajar su deuda a 2,5 veces el Ebitda

Telefónica ha anunciado este martes las principales líneas del primer plan estratégico de Marc Murtra como presidente. En él, prevé que los ingresos crezcan una media anual de entre el 1,5% y el 2,5% hasta 2020 y que se aceleren hasta el 2,5%-3,5% entre ese ejercicio y 2030. Asimismo, prevé reducir la deuda neta hasta 2,5 veces el Ebitda (beneficio operativo bruto).

El dividendo se reducirá un 50% en 2026, de 0,30 céntimos por acción este año a 0,15 el próximo. Posteriormente, queda en función de la generación de flujo de caja libre; aunque lo decidirá el consejo cada ejercicio, se tomará como base entre el 40% y el 60% de dicho flujo. El dividendo era uno de los focos de atención del plan estratégico y finalmente se reducirá, como adelantó OKDIARIO.

El plan, que será presentado en el Capital Markets Day de Telefónica, pretende «convertir Telefónica en una operadora europea de referencia mundial, con escala rentable», para lo cual «pone el foco en cuatro grandes mercados: España, Alemania, Reino Unido y Brasil», según explica la operadora.

Los pilares en que se basa el plan en los próximos cinco años son «ofrecer la mejor experiencia de cliente, ampliar la oferta B2C, escalar el negocio B2B, desarrollar las capacidades tecnológicas, simplificar el modelo operativo y desarrollar el talento».

Aunque el proyecto no incluye propuestas concretas de adquisición de otras compañías, «garantiza que Telefónica estará preparada para capturar las oportunidades que se presenten y generen valor a los accionistas». Es decir, reitera la voluntad de Murtra de acometer compras en Europa en cuanto la Comisión Europea cambie su criteri

(Noticia en ampliación)