Telefónica, a través de su filial Telefónica Local Services, ha acordado presentar una oferta pública de exclusión con el objetivo de adquirir lo que le resta de su filial alemana, el 5,65% del capital, por un importe de hasta 395 millones de euros, según ha informado este jueves la operadora a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores).

Así, esta oferta de exclusión podrá ser aceptada por un máximo de 168.076.494 acciones de Telefónica Deutschland, que representan aproximadamente el 5,65% del capital social y que coinciden con el número de acciones de la que el grupo Telefónica no es titular en la actualidad, tal y como informa EP.

El pasado mes de noviembre, Telefónica lanzó una OPA voluntaria sobre su filial alemana con la que logró elevar su participación en Telefónica Deutschland desde el 71,81% a un porcentaje superior al 93%, por un importe global de 1.483 millones de euros.

La contraprestación ofrecida entonces, 2,35 euros en efectivo por cada acción, es la misma que se ofrecerá en esta nueva OPA de exclusión, que no estará sujeta a condiciones.

Telefónica y la OPA a su filial alemana

Telefónica ha asegurado que tiene a su disposición los fondos necesarios para pagar la contraprestación total máxima de 395 millones de euros por el 5,65% del capital de su filial alemana. Además, la operadora ha suscrito un acuerdo con Telefónica Deutschland en virtud del cual su filial alemana se ha comprometido a apoyar su exclusión de negociación.

Así, la negociación de las acciones de Telefónica Deutschland en el mercado regulado de la Bolsa de Fráncfort finalizará una vez se produzca la efectiva exclusión de negociación, lo que podrá dar lugar a una reducción adicional de la liquidez y de la disponibilidad de precios de las acciones de Telefónica Deutschland a partir de ese momento. Esto a su vez podrá causar una caída en el precio de las acciones.

El período de aceptación de la oferta de exclusión se iniciará en el momento de la publicación del documento de oferta, que está prevista para finales del próximo mes de marzo, principios de abril de este año.

La liquidación de la oferta (prevista para finales del próximo abril, principios de mayo) tendrá lugar de forma seguida a la finalización del período de aceptación. La Junta General de Accionistas de Telefónica Deutschland que deba resolver sobre, entre otros asuntos, la distribución del dividendo correspondiente al ejercicio 2023, se celebrará varias semanas después de la liquidación de la oferta y no antes de mediados del próximo mes de junio.

Telefónica y los dividendos a la alemana

De igual forma, Telefónica ha comunicado a Telefónica Deutschland de que por ahora, la teleco española no tienen intención de respaldar el pago de dividendos más allá del ya confirmado dividendo de 0,18 euros por acción correspondiente al ejercicio 2023. La operadora ha apuntalado que tiene intención de analizar la política de dividendos de su filial alemana en su momento conjuntamente con el equipo directivo de Telefónica Deutschland. Ahora bien, en la actualidad «no ven necesario abonar dividendos en el futuro por encima del mínimo exigido por la normativa aplicable».

Por último, Telefónica no tiene intención de implementar un acuerdo de dominación y/o de transferencia de beneficios y pérdidas (del inglés, Domination agreement and/or profit and loss transfer agreement) ni de iniciar un squeeze-out, es decir; que no obligará a la venta de las acciones de los accionistas minoritarios a cambio de una compensación en efectivo.

La operación sigue así el curso previsto en la estrategia de la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete y que se produce en la misma semana en que el Gobierno español ha dado luz verde a la creación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), la nueva empresa pública conocida como la SEPI Digital con la que el Gobierno controlará la entrada del Estado en Telefónica y movilizar unos 20.000 millones de euros en inversiones tecnológicas. Un gasto que el ala de Yolanda Díaz podría estar intentando cargar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), según ha podido conocer este periódico.

Según comunicó la propia Telefónica a finales del año pasado cuando dio a conocer la OPA, «la oferta refuerza la estrategia de Telefónica de centrarse en sus principales mercados geográficos y subraya su firme apuesta por el mercado alemán». A fecha presente, Telefónica Deutschland se constituye como uno de los principales proveedores de servicios integrados de telecomunicaciones de Alemania, con más de 44 millones de accesos móviles (incluidos 1,7 millones de accesos M2M) y 2,3 millones de accesos de banda ancha.