Telefónica ha cerrado la venta de Otecel, su filial en Ecuador, a la compañía Millicom Spain por 380 millones de dólares (alrededor de 329 millones de euros). Así lo ha informado este viernes la teleco española a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV). La empresa ha desvelado que el cierre de esta compra-venta resulta en «una reducción de la deuda financiera neta del grupo Telefónica de aproximadamente 273 millones de euros».

Esta operación se enmarca en la política de gestión de cartera de activos de la compañía y «está alineada con su estrategia de reducir la exposición a Hispanoamérica», según el mismo comunicado.

Hasta la fecha, además de su salida de Ecuador, la compañía ha completado la venta de sus filiales en Argentina (adquirida por el grupo Clarín por unos 1.190 millones de euros), Perú (vendida a la argentina Integra Tec International por 900.000 euros), Uruguay (a Millicom Spain por 389 millones de euros) y Colombia (también a Millicom, por 368 millones de euros).

Por otro lado, a comienzos de este mes comunicó haber recibido varias ofertas no vinculantes por su filial en Chile, por la que han mostrado interés, al menos públicamente, la mexicana América Móvil (propiedad del magnate Carlos Slim) y la chilena Entel.

La filial ecuatoriana de Telefónica

La filial ecuatoriana de Telefónica cuenta con unos 5,4 millones de clientes y, al cierre del primer trimestre del ejercicio, su cuota de mercado se situaba en torno al 29%, por detrás de Claro (con el 53% y 9,6 millones de clientes) y por delante de CNT, que posee el 18% y 3,2 millones de usuarios.

«Tras una trayectoria que transformó la conectividad y acercó la tecnología a millones de personas, Telefónica culmina su etapa como operador en Ecuador, dejando una compañía moderna, reconocida por su impacto en el ecosistema digital y con un legado social que trascendió fronteras», ha destacado la teleco en un comunicado.

En este contexto, el consejero delegado de Telefónica Hispam, Alfonso Gómez, ha resaltado que la empresa se va del país orgullosa de haber contribuido a su desarrollo digital durante dos décadas y de dejar una compañía con «una operación sólida, moderna y preparada para el futuro». «Le deseamos a Millicom el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que comienza hoy», ha añadido el directivo.