La crisis financiera de esta primavera, con el rescate de tres bancos en EEUU y la quiebra de Credit Suisse y su venta a UBS, puede no haber terminado. Eso es lo que cree el BCE, que asegura que está vigilando la liquidez de la banca de la eurozona y que puede exigir requisitos más estrictos a algunas entidades.

Según fuentes del sector, es probable que la revisión anual del BCE de los riesgos que deben abordar los bancos preste más atención a la gestión de activos líquidos, incluyendo una potencial mayor exigencia en métricas clave como el índice de cobertura de liquidez (LCR), además de la mayor comunicación entre los bancos y el BCE sobre esta cuestión.

Como alternativa a elevar el LCR, las fuentes apuntan que el BCE podría criticar de manera individual a los bancos por la calidad de sus reservas de liquidez o la capacidad para administrarlas.

La caída de los bancos estadounidenses y de Credit Suisse se debió a una retirada masiva de depósitos por parte de sus clientes, que agotó sus reservas de liquidez e incluso las grandes inyecciones realizadas por los bancos centrales (50.000 millones en el caso del banco suizo). Distintas entidades -la última, Barclays- han alertado de la facilidad actual de dejar sin liquidez a un banco con las apps de las entidades, a pesar de que éstas sean perfectamente solventes.

Advertencias de Guindos

El propio vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, también ha advertido de este riesgo en varias ocasiones, que ahora se plasma en este endurecimiento de la supervisión de la liquidez. Los bancos no tienen en caja todos los depósitos de sus clientes, sino sólo un porcentaje reducido, ya que el grueso está invertido en créditos, acciones, bonos, etc. Ante una retirada masiva de depósitos, no tienen liquidez para hacerle frente ni siquiera las entidades más sólidas y solventes.

En este sentido, el supervisor europeo recibirá los resultados iniciales de su revisión anual durante el verano y, más adelante, los bancos serán divididos en diferentes grupos según la vulnerabilidad de sus modelos comerciales a las salidas de depósitos.

Este jueves, Guindos reclamaba de nuevo prudencia a las entidades en temas como los dividendos y las recompras de acciones en un momento en el que se está retirando liquidez del mercado. «La liquidez se va a convertir en un valor cada vez más importante», advertía.