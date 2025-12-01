El Supremo ratifica la sentencia contra Ryanair por vulnerar el derecho a huelga en 2022 y 2023

El Tribunal Supremo ha ratificado este lunes la sentencia de la Audiencia Nacional contra Ryanair por vulneración del derecho a huelga y libertad sindical en los paros de tripulantes de cabina de la aerolínea convocados por USO en 2022 y 2023, según informa el sindicato.

De esta manera se confirma la «vulneración de derechos fundamentales» por parte de la aerolínea con conductas como ocultar información al comité de huelga sobre vuelos protegidos y su asignación a los tripulantes de cabina, cambios y obligatoriedad de su aceptación por parte de los trabajadores, así como el esquirolaje y la apertura de expedientes sancionadores con fin intimidatorio, entre otras actuaciones durante la huelga de 2022.

Se ratifica así la sentencia de la Audiencia Nacional del 22 de diciembre de 2023, aunque exclusivamente referida a Ryanair DAC, declarando que «la conducta por la empresa demandada ha vulnerado los derechos a la libertad sindical de los sindicatos convocantes y el derecho de huelga de los trabajadores que participaron en las huelgas convocadas en junio y julio de 2022 y desde el 8 de agosto hasta el 7 de enero de 2023» y se mantiene la condena a abonar 187.515 euros a los sindicatos demandantes.

USO-Sector Aéreo se ha mostrado «satisfecho» con la ratificación por parte del Supremo y ha manifestado «que el derecho a la huelga en este país esté esencialmente limitado a unos servicios mínimos abusivos que, aunque, posteriormente sean revisados en el orden jurisdiccional, llegan tarde en su reparación».