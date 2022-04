El alza desbocada del precio de la energía ha provocado que se incrementen las derramas extraordinarias en las comunidades de vecinos. Y por ende, la morosidad ha aumentado un 10% en el último año, puesto que los propietarios prefieren dejar de pagar las facturas de la comunidad antes que otros recibos.

En los últimos 15 meses, el precio de la electricidad en las comunidades de vecinos se ha disparado un 120%. En 2021, la subida de la luz fue de un 42% con respecto al ejercicio anterior; mientras en que en primer trimestre de 2022 el repunte del precio de la electricidad ha alcanzado el 77% en comparación con los tres primeros meses del año pasado, según el Consejo General de Colegio de Administradores de Fincas de España (CGCAFE).

Por su parte, el precio del gas ha sido el que ha experimentado el mayor alza. Por ejemplo, llenar una caldera de 15.000 litros suponía en enero de 2021 una factura de 12.684 euros. Y el pasado mes de enero -incluso antes de la guerra entre Rusia y Ucrania-, ya superó de los 43.110 euros. Además, se prevé que en los próximos meses continúe subiendo.

De igual forma, el precio del gasóleo de calefacción también ha sufrido un fuerte aumento. En 2020, 15.000 litros de gasóleo tenían un coste de 7.850 euros; en 2021, subió hasta los 9.300 euros; y en el primer trimestre de 2022, ha superado los 18.000 euros.

Salvador Díez, presidente en funciones del CGCAFE, asegura: “Estos aumentos del precio de la electricidad y fundamentalmente del gas, afectan muy negativamente a las comunidades de propietarios, que se están viendo obligadas a establecer derramas extraordinarias o a reducir el tiempo de servicios como la calefacción central».

Tarifas

Ante este escenario, el CGCAFE ha enviado una carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico solicitando que se aplique a las comunidades de vecinos, la tarifa de los hogares, puesto que «es mucho más económica que la que actualmente se aplica a las comunidades de propietarios, que es muy parecida a las tarifas industriales», aseguran desde el consejo.

EL CGCAFE considera que estos precios tan elevados seguirán provocando un aumento de la morosidad en las comunidades de vecinos si no se toman medidas. También creen que conllevará a que muchas familias no puedan pagar los gastos comunitarios, teniendo que asumir el resto de los propietarios la parte de la cuota comunitaria que no se haya pagado.

Fondos europeos

Este periodo inflacionista evidencia los riesgos de la dependencia energética de nuestro país. Por eso, los Administradores de Fincas colegiados recuerdan que será fundamental que las comunidades de propietarios soliciten los Fondos Next Generation para realizar obras de rehabilitación para mejorar la eficiencia energética.

El CGCAFE mantiene la colaboración con las distintas Administraciones Públicas y todos los agentes implicados en este asunto, para que se agilicen los trámites relacionados con la rehabilitación de edificios y viviendas en España y que los fondos europeos lleguen al mayor número posible de hogares y edificios.