Soy nutricionista y este embutido es el más sano de Mercadona: te va a solucionar las cenas

Cuando se trata de hacer la compra en el supermercado, es común que los consumidores busquen opciones saludables, sobre todo cuando se trata de embutidos. Aunque muchas personas creen que estos productos suelen ser altos en grasas saturadas, sodio y otros ingredientes poco saludables, la realidad es que en los últimos años ha habido un esfuerzo por mejorar la calidad nutricional de algunos de ellos. En este contexto, Mercadona sobresale dado que en sus tiendas se pueden encontrar alternativas que cumplen con los estándares saludables que todos buscamos cuando queremos disfrutar de un buen embutido, dado que estos son una solución práctica para cenas rápidas o bocadillos. Por ello, es importante elegir bien y como decimos, en Mercadona tienes algo que seguro vas a querer probar teniendo en cuenta además que lo aconseja un experto.

El dietista Fran Susín, reconocido por su presencia en redes sociales bajo el nombre de @fran_susin, ha ganado popularidad por ofrecer recomendaciones nutricionales claras y sencillas a su creciente audiencia, que ya supera los 200.000 seguidores en plataformas como TikTok e Instagram. En uno de sus vídeos más populares, con más de dos millones de visualizaciones, aborda un tema que preocupa a muchos de sus seguidores: la falta de opciones saludables cuando se trata de embutidos en supermercados. Susín reconoce que, aunque algunos embutidos pueden parecer poco recomendables, Mercadona ofrece «cosas interesantes» que vale la pena considerar. En el vídeo, Susín destaca un producto en particular que, según él, es la mejor opción entre los embutidos de Mercadona: la Pechuguita de Pollo de la marca La Carloteña. Este embutido tiene la notable característica de estar compuesto en un 99% por carne de pollo, lo que lo convierte en una elección significativamente más saludable que otros productos similares. Mientras que muchos embutidos contienen alrededor del 50% de carne y una variedad de aditivos, este producto destaca por su alto contenido en proteínas y su perfil nutricional limpio. Con un precio de aproximadamente 2,50 euros por un paquete de 125 gramos, es una opción accesible y saludable para aquellos que buscan soluciones rápidas para la cena.

El embutido de Mercadona que recomienda un dietista

La clave para entender por qué la Pechuguita de pollo asada La Carloteña que se presenta en lonchas es tan recomendable reside en su composición. A diferencia de otros productos que contienen una mezcla de carne, harinas, almidones y conservantes, este embutido de Mercadona tiene un 99% de carne de pollo. Esto significa que es una fuente pura de proteínas, con muy pocas grasas y un contenido reducido de aditivos. Además, al estar asada, conserva su sabor y textura sin necesidad de recurrir a ingredientes artificiales. Este tipo de embutidos puede ser una excelente fuente de proteínas para quienes buscan llevar una dieta equilibrada, baja en grasas y rica en nutrientes.

El pollo, al ser una carne blanca, es conocido por ser más bajo en grasas saturadas que otras opciones como el cerdo o el vacuno. Además, es una buena fuente de vitaminas del complejo B, que ayudan al metabolismo y al mantenimiento del sistema nervioso. En el caso de la Pechuguita de Pollo de La Carloteña, el hecho de que esté compuesta casi en su totalidad por carne de pollo asada la convierte en una opción que se alinea con las recomendaciones dietéticas de muchos expertos en nutrición.

¿Cómo incorporar este embutido en una dieta equilibrada?

Si bien como bien recomienda Susín, la Pechuguita de Pollo es una opción saludable en comparación con otros embutidos, es importante recordar que debe formar parte de una dieta equilibrada. El embutido puede ser una solución rápida y práctica para cenas o bocadillos, pero no debe ser la base de la alimentación diaria. Para aprovechar al máximo sus beneficios, se recomienda combinarlo con otros alimentos saludables, como verduras frescas o integrales.

Una forma sencilla de incorporar este producto es utilizarlo en ensaladas, como fuente de proteínas. También puede ser un excelente acompañante en bocadillos, si se combina con pan integral y una porción generosa de vegetales. Incluso se puede utilizar como ingrediente principal en wraps o en platos más elaborados como tortillas de vegetales, añadiendo un toque de sabor sin comprometer la calidad nutricional de la comida. La versatilidad de la Pechuguita de Pollo la hace adecuada para diferentes preparaciones, manteniendo siempre un perfil saludable.

Comparación con otros embutidos de supermercado

Mercadona ofrece una amplia gama de embutidos, pero no todos son tan saludables como la Pechuguita de Pollo de La Carloteña. Muchos de ellos rondan el 50% de carne, lo que significa que el resto de su composición se basa en aditivos, harinas y almidones que no aportan grandes beneficios nutricionales. Además, suelen tener un contenido más alto de grasas saturadas y sodio, dos componentes que, en exceso, pueden ser perjudiciales para la salud cardiovascular. En comparación, la Pechuguita de Pollo destaca no solo por su alta cantidad de carne, sino también por su bajo contenido en grasas y su aporte proteico, lo que la convierte en una opción más adecuada para quienes buscan cuidar su salud.

En resumen, la Pechuguita de Pollo de La Carloteña, disponible en Mercadona, es sin duda una de las mejores opciones de embutidos en cuanto a calidad nutricional. Recomendada por expertos como Fran Susín, su alto contenido de carne de pollo y su bajo nivel de aditivos la hacen una elección ideal para aquellos que quieren disfrutar de un embutido sin comprometer su salud. A un precio accesible y con una versatilidad que permite incorporarla en múltiples platos, este embutido asado se ha ganado un lugar privilegiado en la dieta de quienes buscan soluciones rápidas y saludables para sus comidas diarias.