Solvia vendió más de 23.000 activos inmobiliarios de enero a septiembre de 2025

Solvia logró vender durante los primeros más de 23.000 activos durante los primeros nueve meses de 2025. De todos ellos, más de la mitad fueron viviendas con un valor medio de 97.000 euros, un precio que según la empresa, ayudó a dinamizar el mercado de vivienda accesible y ofreció soluciones adaptadas a distintos perfiles de comprador.

Para la firma inmobiliaria estas cifras reflejan una firme confianza de los compradores y ponen de manifiesto su capacidad para dinamizar el sector. Además, añaden que comercializar un volumen «tan significativo» del parque de vivienda contribuye de manera tangible a la disponibilidad de inmuebles y al desarrollo de nuevo suelo.

Por su parte, el director de operaciones de Solvia, Juan Ramón Prieto, ha indicado que estos resultados demuestran la confianza de los compradores y la solidez del mercado inmobiliario español, así como su compromiso por facilitar el acceso a la vivienda y optimizar la gestión de activos.

A su vez, la compañía ha destacado que apuesta por la tecnología para mejorar la experiencia del cliente y agilizar los procesos, con el ejemplo de Olivia, un agente virtual inteligente que permite a los usuarios resolver dudas, iniciar el proceso comercial, gestionar trámites y acceder a información personalizada «de forma rápida y sencilla».