Es la solución definitiva: Ikea tiene el sistema para que tus cajones siempre estén ordenados

Si quieres que tus cajones estén siempre ordenados y no perder el tiempo buscando lo que necesitas, hemos encontrado la solución definitiva para ti, y lo hemos hecho en Ikea. En esta tienda sabes que siempre venden todo tipo de accesorios que nos ayudan y nos permiten mantener el orden de forma sencilla. Y en el caso de los cajones, lo que necesitas es el accesorio compartimentos FÅNGGRÖDA.

Ikea tiene el sistema para que tus cajones estén ordenados

Se trata de un producto innovador y funcional que te permite organizar los objetos pequeños que guardas en tus cajones, cajas o estanterías de una forma sencilla y eficaz. El accesorio compartimentos FÅNGGRÖDA es un accesorio de plástico resistente, de color gris claro, que tiene cuatro compartimentos de diferentes tamaños y formas, ideales para guardar desde artículos de ocio y pequeñas herramientas de jardinería hasta productos de aseo. Además, tiene un asa para que puedas levantarlo y moverlo fácilmente de un lugar a otro.

Cómo usar el accesorio compartimentos FÅNGGRÖDA de Ikea

El accesorio compartimentos FÅNGGRÖDA es muy versátil y se adapta a tus necesidades. Puedes usarlo de varias formas, según el espacio y el tipo de objetos que quieras guardar. Puedes colocarlo directamente en un cajón, una caja o una estantería y usarlo para guardar lo que quieras, separando los objetos por categorías y teniéndolos siempre a la vista. Con este compartimento, que tiene unas medidas de 30x30x11 cm, cada vez que abras el cajón podrás ver como todo lo dispuesto está mucho mejor colocado y a la vez, te será más fácil encontrarlo todo.

Por otro lado, puedes también apilar dos accesorios uno encima de otro para tener más espacio y más orden, solo tienes que girar uno de los accesorios 180° para que encajen perfectamente. Así podrás guardar más cosas sin ocupar más superficie.

O si lo prefieres, puedes combinar tu accesorio compartimentos FÅNGGRÖDA con una caja con forma de cubo de las que venden en Ikea, como la caja modelo TJENA o la caja KUGGIS, y usarlo como divisor extra. Así podrás aprovechar mejor el espacio de la caja y tener más compartimentos para organizar tus cosas y con ello que toda la casa se mantenga mucho más ordenada.

Las ventajas de apostar por el accesorio FÅNGGRÖDA de Ikea

El accesorio compartimentos FÅNGGRÖDA tiene muchas ventajas que lo convierten en la solución definitiva para el orden de tus cajones. Entre ellas, destacan:

Es económico : no lo hemos dicho todavía pero lo cierto es que este accesorio solo cuesta 2,99€, lo que lo hace muy asequible para cualquier bolsillo y te permite comprar varios para los distintos cajones de la casa o para cualquiera de los usos y soluciones que antes mencionamos.

: no lo hemos dicho todavía pero lo cierto es que este accesorio solo cuesta 2,99€, lo que lo hace muy asequible para cualquier bolsillo y te permite comprar varios para los distintos cajones de la casa o para cualquiera de los usos y soluciones que antes mencionamos. Se puede limpiar fácilmente: Además, al ser de plástico, es duradero y fácil de limpiar con un paño húmedo.

Además, al ser de plástico, es duradero y fácil de limpiar con un paño húmedo. Es ecológico: el accesorio está hecho de plástico de polipropileno, del cual el 20 % es reciclado como mínimo. Así contribuyes a cuidar el medio ambiente y a reducir el consumo de recursos naturales. El accesorio también se puede reciclar al final de su vida útil.

el accesorio está hecho de plástico de polipropileno, del cual el 20 % es reciclado como mínimo. Así contribuyes a cuidar el medio ambiente y a reducir el consumo de recursos naturales. El accesorio también se puede reciclar al final de su vida útil. Es práctico: el accesorio te permite tenerlo todo ordenado y a la vista, lo que te ahorra tiempo y estrés. Además, al ser modular, puedes adaptarlo a tus necesidades y cambiarlo de sitio cuando quieras. El accesorio también es fácil de transportar gracias a su asa.

¿Dónde puedes comprar el accesorio compartimentos FÅNGGRÖDA?

El accesorio compartimentos FÅNGGRÖDA está disponible en todas las tiendas Ikea y en su página web a un precio, como dijimos de 2,99 euros. Puedes encontrarlo en la sección de almacenaje, junto con otras soluciones para el orden de tu hogar, como cajas, cestas, estantes o perchas. También puedes consultar el catálogo online o la aplicación de Ikea para ver más detalles y opiniones de otros clientes.

Ahora ya lo sabes. Si deseas mantener el orden siempre en tus cajones, no lo dudes más y hazte con el accesorio compartimentos FÅNGGRÖDA, el sistema que cambiará todos los problemas de organización en tu cajonera o armario. Verás cómo tu vida cambia a mejor, al tener más espacio, más orden y más comodidad. El accesorio compartimentos FÅNGGRÖDA es el producto que estabas esperando. ¡No te quedes sin él!.