De sobras es conocido por todos que Ikea suele ofrecer siempre productos de diseño, funcionales y asequibles para todos los gustos y necesidades. Pero Ikea no solo vende muebles, sino que también innova constantemente para crear soluciones que faciliten la vida de sus clientes. Es el caso de sus soluciones de iluminación como las que ahora te mostramos. Conozcamos ahora el inventazo de Ikea que cambia vidas: se usa en cajones y armarios y nunca lo habrías imaginado.

El inventazo de Ikea para cajones y armarios

De entre los muchos productos que encontramos en Ikea, sus soluciones de iluminación son de las más buscadas ya que son grandes «inventos» para lograr que nuestros armarios y cajones tengan siempre la luz suficiente para que no tengamos que estar horas buscando la ropa que nos queremos poner. En concreto se trata de las luces LED OLEBY, STÖTTA y ROLFSTORP, que te permiten iluminar tus espacios de almacenaje de forma inteligente, práctica y ecológica. Te los detallamos a continuación:

OLEBY: iluminación con sensor para armarios

¿Te ha pasado alguna vez que abres el armario y no ves nada porque está oscuro? ¿O que tienes que encender la luz de la habitación para buscar algo en el armario y molestar a tu pareja que duerme? Con OLEBY, eso ya no será un problema. OLEBY es una iluminación LED con sensor que se activa cuando detecta movimiento y se apaga cuando no hay nadie cerca. Así, podrás ver el contenido de tu armario sin necesidad de encender ninguna otra luz y ahorrar energía al mismo tiempo.

OLEBY se vende en paquetes de dos unidades y tiene un precio de 12,99€. Cada unidad tiene una longitud de 25 cm y se puede colocar fácilmente en la parte superior o lateral del armario, gracias a su cinta adhesiva. La luz de armario OLEBY incluye diodos, que duran 30 veces más que una bombilla incandescente, consumen menos energía y nunca hay que reemplazarlos. Además tiene un diseño discreto y elegante, que se adapta a cualquier estilo de armario. Con OLEBY, tu armario tendrá una iluminación óptima y personalizada, que te hará la vida más fácil.

STÖTTA: iluminación LED a pilas con sensor para cajones y baldas

Si tienes cajones, baldas o estanterías donde guardas objetos pequeños o que usas poco, puede que te cueste encontrar lo que buscas cuando lo necesitas. Para evitar perder tiempo y espacio, te recomendamos que pruebes STÖTTA, una iluminación LED a pilas con sensor que se enciende y apaga automáticamente cuando abres o cierras el cajón o la balda. De esta forma, podrás ver lo que hay dentro sin tener que buscar a tientas o usar una linterna.

STÖTTA tiene una longitud de 32 cm y un precio de 9,99€. Como funciona con pilas, se puede colocar en cualquier sitio sin necesidad de enchufarse. Como la luz LED desprende poco calor, puede usarse en espacios reducidos, como armarios, cajones y baldas. STÖTTA lleva LED, que consumen hasta un 85% menos de electricidad y duran 20 veces más que las bombillas incandescentes. Además, STÖTTA está probado y aprobado para uso en el baño, por lo que también puedes usarlo para iluminar el interior de los muebles del lavabo o la ducha. Con STÖTTA, tendrás una iluminación práctica y eficiente, que te ayudará a organizar mejor tus cosas.

ROLFSTORP: iluminación LED con regulador de intensidad

Si quieres tener un control total sobre la iluminación de tus espacios de almacenaje, te sugerimos que pruebes ROLFSTORP, una iluminación LED con regulador de intensidad que te permite ajustar la luz según tus preferencias y necesidades. Con ROLFSTORP, podrás crear diferentes ambientes y efectos en tus cajones y armarios, desde una luz suave y relajante hasta una luz intensa y brillante.

ROLFSTORP tiene un precio de 8,99€ y se alimenta mediante un puerto USB, por ejemplo, el de un cargador portátil o un ordenador, o mediante las pilas recargables LADDA de 2450 mAh de IKEA. Las pilas se venden por separado. ROLFSTORP tiene un regulador táctil que permite encender, apagar y regular la intensidad luminosa con un simple toque. Además, ROLFSTORP tiene una iluminación sin reflejos, que no molesta a la vista. Puedes utilizar la lámpara horizontal o verticalmente, según el espacio que quieras iluminar. Con esta lámpara tan fina, puedes iluminar hasta los espacios más pequeños de tu hogar. ROLFSTORP es fácil de instalar. Solo tienes que quitar el papel de la cinta adhesiva y colocar la lámpara donde quieras.

Como has visto, Ikea tiene productos que son verdaderos inventazos que cambian vidas: se usan en cajones y armarios y nunca lo habrías imaginado. Con las luces LED OLEBY, STÖTTA y ROLFSTORP, podrás iluminar tus espacios de almacenaje de forma inteligente, práctica y ecológica. Estos productos te permitirán ver mejor lo que guardas, ahorrar energía, crear ambientes y organizar mejor tus cosas. No esperes más y visita tu tienda Ikea más cercana o su página web para hacerte con estos productos que harán tu vida más fácil y cómoda. ¡No te arrepentirás!.