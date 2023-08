El snack de Mercadona para quitarle los kilos que has cogido en verano: barato, muy rico y cero grasas

¿Quieres perder los kilos que has cogido en verano de forma fácil, rápida y sin pasar hambre? Si la respuesta es sí, estás de suerte. Mercadona tiene el snack perfecto para ti: barato, muy rico y cero grasas. Un alimento que te ayudará a adelgazar sin renunciar al sabor. ¿Quieres saber más? Sigue leyendo y te contamos todo lo que necesitas saber sobre este snack que ya está arrasando en todas sus tiendas.

El snack de Mercadona para quitarte los kilos cogidos

Si este verano has disfrutado de las vacaciones, las terrazas y los helados, es posible que hayas notado que tu ropa te queda más ajustada. No te preocupes, no eres el único. Muchas personas ganan unos kilos de más durante el verano, pero también es posible perderlos con una alimentación equilibrada y un poco de ejercicio.

Uno de los aspectos más importantes para adelgazar es controlar el picoteo entre horas, que suele ser la causa de muchos excesos calóricos. Para evitar caer en la tentación de comer alimentos poco saludables, lo mejor es tener a mano opciones sanas, saciantes y deliciosas que nos ayuden a calmar el hambre sin remordimientos.

Una de esas opciones es el snack de Mercadona que está triunfando entre los que quieren perder peso: las tortitas de legumbres y arroz. Se trata de unas tortitas crujientes elaboradas con harina de lentejas, garbanzos, guisantes y arroz integral, que aportan proteínas vegetales, fibra, hidratos de carbono complejos y minerales.

Se trata de unas tortitas bajas en grasas y no contienen aceite de palma ni gluten, lo que las hace aptas para personas con intolerancias o alergias alimentarias.

Además, las puedes comer solas o acompañadas de otros ingredientes, como queso fresco, hummus, aguacate, tomate o atún. Así se pueden crear combinaciones diferentes y sabrosas para cada momento del día.

Son también fáciles de transportar y conservar, ya que vienen envasadas individualmente en paquetes de cuatro unidades. De modo que te será fácil llevarlas al trabajo, al gimnasio o a cualquier otro lugar donde necesitemos un tentempié saludable.

Las tortitas de legumbres y arroz son un snack ideal para perder peso de forma saludable, ya que nos aportan nutrientes esenciales, nos sacian y nos satisfacen el paladar. Además, al estar hechas con legumbres, contribuyen a reducir el colesterol, a regular el azúcar en sangre y a prevenir el estreñimiento.

Ahora ya lo sabes, si deseas probar este snack de Mercadona, no dudes en añadirlo a tu lista de la compra. Te sorprenderá lo bueno que está y lo bien que te sienta. Su precio es además super económico: 1,75 euros el paquete de 4 packs de 109 gramos.