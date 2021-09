Six Group ha colocado su primer bono en francos suizos por un importe total de 450 millones de francos suizos, unos 414 millones de euros, que usará para amortizar la financiación puente originada para la compra de BME. En concreto, a través de su sociedad holding Six Group AG, la compañía ha colocado una emisión de bonos sénior no garantizados con vencimiento en 2029. Credit Suisse, UBS Investment Bank y Zürcher Kantonalbank han actuado conjuntamente como directores de la emisión.

El interés que devengará el bono es del 0,2% anual, lo que implica una rentabilidad al vencimiento del 0,1575% anual. Los bonos serán amortizados por su importe principal en la fecha de vencimiento, a no ser que se hayan recomprado y cancelado o amortizado anticipadamente.

Según ha comunicado Six Group, la oferta ha atraído un gran interés de una amplia base de inversores institucionales de Suiza, que valoran «muy positivamente» la trayectoria de rendimiento, la elevada generación de efectivo, el sólido modelo de negocio y el potencial de crecimiento de la empresa.

Six Group utilizará los recursos procedentes de la emisión del bono para amortizar su financiación puente originada en el contexto de la adquisición de BME, el operador de los mercados de valores y sistemas financieros oficiales en España, y para propósitos corporativos generales. La empresa tiene una calificación crediticia de emisor a largo plazo de ‘A’ por S&P Global Ratings, que previsiblemente también será otorgada a los bonos por la agencia de rating.