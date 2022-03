Si quieres comer chocolate y no engordar Mercadona tiene el snack perfecto por solo 2 euros. Un snack que ya se ha convertido en uno de los artículos más vendidos entre los «Jefes» de Mercadona ya que además es perfecto para mantener la línea.

El snack perfecto de Mercadona

Si deseas poder picar entre horas, o comerte un barrita que sirva para aportar a tu organismo algunos de los valores nutricionales que quizás le faltan, la solución pasa por los snacks proteícos, como este que ahora nos presenta Mercadona y que se ha convertido en un «top ventas» de la noche a la mañana.

Se trata del snack con proteínas Belladieta que tiene sabor coco y chocolate negro y que comercializa la empresa Enervit, especializada precisamente en todo lo que son snacks y barritas con proteína, que se suelen recomendar cuando se quiere obtener una dosis extra de proteína, ya sea para mantener tu organismo saludable o también en el caso de que esa dosis de más la quieras usar para poder recuperarte mucho mejor una vez hayas entrenado en el gimnasio.

En el caso de este snack que encontramos en Mercadona, además de tener la función señalada con un 25% de proteína, tenemos que añadir que su sabor, gracias al coco y al chocolate negro hace que sea deliciosa. Una barrita que por otro lado no se debe confundir con las que son dietéticas. En este caso no es una barrita que sirva para sustituir ninguna comida con el fin de adelgazar y sí un snack que puedes comer en cualquier momento del día o como ya hemos dicho, lo puedes tomar después de practicar deporte o de entrenar para recuperarte mejor y más rápidamente. Eso sí en cualquier caso, desde el envase se recomienda con tomar una o dos barras al día y que además se combine con una dieta variable y un estilo de vida saludable. Muchos de los clientes de Mercadona las recomiendan especialmente para esos días en los que tienes algo de prisa y no tienes tiempo ni para desayunar. La puedes llevar en el bolso y comerla mientras vas al trabajo.

Un snack que Mercadona pone a nuestra disposición para que nunca nos falte la proteína necesaria y que quizás por nuestro ritmo de vida no podemos tomar a través de aquellos alimentos que son proteícos. El precio de este snack Bellavita sabor a coco y chocolate negro ya hemos dicho que es de dos euros, pero no la cantidad: el envase trae tres barritas de 27 gramos cada una.