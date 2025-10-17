Sesé en 60 años: un recorrido virtual por sus orígenes, trayectoria y visión de futuro

Con motivo de su sesenta aniversario, Sesé ha creado un recorrido virtual e interactivo para descubrir su historia a través de sesenta elementos que permiten sumergirse en sus orígenes, trayectoria y visión de futuro.

La compañía propone un viaje por los atributos, los hitos y el alma que la han ido moldeando durante seis décadas, hasta convertirse en la empresa que es hoy. Un trayecto que no es solo una cronología de fechas y datos, sino que supone un tejido de imágenes, voces y recuerdos, que muestra cómo una compañía nacida en un pequeño pueblo aragonés se ha transformado en un gestor integral de la cadena de suministro con presencia en 16 países.

El recorrido reúne 60 piezas en diferentes formatos (fotografías, vídeos, citas y audios), que acercan al visitante a los momentos que han definido el camino de Sesé, desde los inicios hasta la compañía global que es hoy. Para facilitar la experiencia, los visitantes pueden elegir entre seis recorridos temáticos: Alma, Hacer, Instinto, Lugares, Marca y Voces. Cada ruta ofrece una mirada distinta a la historia de la compañía: unas destacan el crecimiento empresarial, mientras que otras se centran en los valores y vivencias de quienes han formado parte de esta aventura.

La plataforma completa está disponible en español e inglés a través de este enlace.

60 años en movimiento

El viaje de Sesé comenzó en 1965, cuando Alfonso Sesé Tena emprendió su andadura con un solo camión. Con el tiempo, la empresa amplió horizontes y, bajo el impulso de sus hijos Alfonso y Ana Sesé Asensio, evolucionó hasta convertirse en un gestor integral de la cadena de suministro. Hoy, Sesé opera en 16 países con un equipo de más de 14.700 profesionales y un volumen de negocio superior a los 1.000 millones de euros.

Más allá de las cifras, la compañía mantiene una identidad marcada por los valores que la han acompañado desde el principio: compromiso, confianza, flexibilidad, responsabilidad y pasión. A ellos se suma un espíritu innovador y un enfoque en generar un impacto positivo en lo económico, social y medioambiental que sigue guiando su rumbo.