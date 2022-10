La SEPI asegura que todas las empresas que fueron rescatadas cumplen con el calendario de pagos

La presidenta de la SEPI, Belén Gualda, ha confirmado este miércoles que todas las empresas que recibieron ayudas del Fondo de Apoyo a la Solvencia está cumpliendo «rigurosamente» con el calendario de pagos previsto para su devolución. Durante su intervención en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, ha asegurado además que todos los planes de viabilidad se están cumpliendo por parte de las compañías y que no ha habido desviaciones ni incumplimientos.

Durante su intervención, ha hecho una lectura positiva de este fondo, creado en julio de 2020, y ha indicado que desde su puesta en marcha se recibieron 73 solicitudes por 5.392 millones, de las que se otorgaron ayudas a 30 de ellas por importe de 3.255,8 millones de euros, el 60,3% de las solicitadas. En este sentido, ha defendido que estas empresas cumplían todos los requisitos de la normativa, daban empleo a 62.000 trabajadores y facturaban más de 20.000 millones de euros.

La presidenta de la SEPI ha reiterado que este fondo es un apoyo público temporal, no un rescate ni una subvención a fondo perdido, sino un préstamo que tienen que devolver empresas viables de sectores estratégicos cuyos balances se vieron afectados por la pandemia. Aunque la dotación inicial del fondo era de 10.000 millones, Gualda ha explicado que el fondo no tenía la obligación de gastar toda la dotación ya que funcionaba a demanda de las empresas, y que los fondos que no se han empleado se redistribuirán y no se perderán.

«Es una buena noticia que no haya habido más empresas que lo necesitaran», ha agregado, al tiempo que ha indicado que el fondo está haciendo un seguimiento de las operaciones, hasta un plazo de 7 años, para verificar que se cumplen todos los compromisos.

Plus Ultra

A respuestas de los diputados, la presidenta de la SEPI ha asegurado que la aerolínea Plus Ultra está cumpliendo el plan de viabilidad y todas sus obligaciones y que la evolución está siendo francamente favorable. Sobre las críticas a la gestión de Correos, ha afirmado que está inmersa en una transformación marcada por un contexto de incertidumbre, que la SEPI apostará siempre por el servicio postal universal al ser esencial, y que las previsiones apuntan a un repunte de la paquetería.

Respecto a su participación en empresas, como es el caso de Indra, ha subrayado que la SEPI respeta y promueve el buen gobierno corporativo de las compañías, y sigue siempre el mismo procedimiento en sus decisiones de gobierno corporativo con el objetivo de velar por los intereses generales y no particulares y en ese sentido orienta sus votos.

Beneficios

Según el proyecto de presupuestos para 2023, la SEPI obtendrá un beneficio de 120 millones el próximo año, por encima de los 159 millones de 2021. Con todo ello, el hólding espera alcanzar un beneficio agregado de 280 millones en tres años. La mejora de 2023 irá acompañada de la reducción de pérdidas de Correos (-75 millones) y la mejora de las sociedades cotizadas.

Para 2023 las inversiones de la SEPI ascenderán a 447 millones, el 7% más, y en un 74% vendrán de tres empresas. Navantia hará inversiones por 194 millones, el 75% más, y se centrarán en el área de construcción naval. Correos ejecutará 138 millones para modernizar maquinaria, acometer mejoras tecnológicas, y aumentar la eficiencia de los envíos. Por su parte, las inversiones en innovación serán de 154 millones. Los ingresos de explotación de SEPI para 2023 se cifran en 6.031 millones.