El SEPE va a por ti: si vas a viajar este verano y perteneces a este grupo puede salirte muy caro

Viajar al extranjero mientras se percibe la prestación por desempleo puede parecer una decisión inofensiva, especialmente si se trata de una estancia corta o motivada por razones personales. Sin embargo, lo que muchos beneficiarios desconocen es que estas salidas, por breves que sean, se deben comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con antelación. No hacerlo puede derivar en sanciones económicas y la pérdida del subsidio.

El caso de un ciudadano residente en la Comunidad Valenciana lo ilustra con claridad. Tras realizar varios viajes a Marruecos sin notificarlo al SEPE, fue sancionado con la devolución de más de 4.200 euros y la cancelación de su prestación. Aunque presentó alegaciones, el Tribunal Superior de Justicia ratificó la decisión del organismo, recordando que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Este suceso, aunque puntual, pone sobre la mesa una problemática común: la desinformación sobre las condiciones que rigen el cobro de ayudas públicas.

Si vas a viajar este verano, cuidado con el SEPE

El SEPE establece normas claras respecto a los desplazamientos al extranjero cuando se está cobrando una prestación. Si el viaje dura menos de 30 días naturales al año, y se notifica previamente, el derecho a la ayuda se mantiene. Además, es obligatorio acudir a la oficina del SEPE el primer día laborable tras regresar al país para confirmar la vuelta. Si el viaje se prolonga entre 30 y 90 días, la prestación se suspende temporalmente, pero también requiere notificación previa. El problema radica en que, si no se informa al organismo, el SEPE puede extinguir la ayuda y reclamar las cantidades ya pagadas.

Cuando la salida supera los 90 días, las condiciones son aún más estrictas. Sólo si el viaje se justifica por motivos laborales, de formación o cooperación internacional, se puede mantener la prestación. De lo contrario, la ayuda se extingue definitivamente. Esta normativa busca asegurar que los beneficiarios estén disponibles para incorporarse a un empleo o participar en actividades formativas mientras perciben la prestación.

En el caso del hombre sancionado, sus desplazamientos a Marruecos sumaron 20 días. Aunque no superaban el límite máximo permitido, el hecho de no haberlos comunicado previamente fue suficiente para perder el derecho a seguir cobrando el subsidio y para que se le exigiera la devolución de las cantidades percibidas. El SEPE reanudó su prestación en varias ocasiones, pero una investigación posterior reveló los viajes no autorizados, lo que derivó en la sanción.

Este tipo de casos sirven como recordatorio de que los beneficiarios de prestaciones deben actuar con responsabilidad y transparencia. No se trata sólo de cumplir los requisitos administrativos, sino de respetar el uso de fondos públicos destinados a garantizar una red de protección social. La comunicación previa de un viaje es un procedimiento sencillo que se puede realizar online, mediante certificado digital o sistema Cl@ve, o bien solicitando cita presencial en una oficina del SEPE.

Obligaciones

También hay que tener en cuenta que las obligaciones de los beneficiarios no se limitan a informar sobre viajes. Durante el periodo en que se cobra el paro, hay que estar disponible para recibir ofertas de trabajo, participar en cursos de formación o asistir a entrevistas cuando se sea convocado. En este sentido, el SEPE insiste en que «mientras se perciben prestaciones, no se tienen vacaciones», ya que se considera que la persona está en búsqueda activa de empleo.

Otro aspecto importante es el de los desplazamientos dentro del territorio nacional. Si el viaje es por ocio y no supera los 30 días naturales al año, no es necesario notificar al SEPE, aunque el beneficiario debe seguir estando disponible para cualquier comunicación o requerimiento por parte del servicio de empleo. En estos casos, la prestación no se ve afectada, pero la disponibilidad sigue siendo un requisito esencial.

La normativa también contempla la posibilidad de suspender o extinguir el subsidio si se incumplen otras obligaciones, como no renovar la demanda de empleo, no asistir a las citas programadas o rechazar ofertas laborales sin causa justificada. Todas estas situaciones están reguladas y son conocidas por los beneficiarios al momento de solicitar la ayuda, por lo que no pueden alegar desconocimiento en caso de ser sancionados.

En definitiva, para conservar el derecho a percibir el subsidio por desempleo o cualquier otra ayuda gestionada por el SEPE, es imprescindible cumplir una serie de requisitos formales y materiales. La información está disponible en la página web del organismo y también se puede obtener asesoramiento en las oficinas de empleo.

El organismo ha insistido en múltiples ocasiones en que los beneficiarios deben consultar previamente cualquier duda y no tomar decisiones unilaterales que puedan comprometer su situación.

En conclusión, si estás percibiendo una ayuda por desempleo y vas a salir del país, aunque sea por pocos días, recuerda que es obligatorio notificarlo al SEPE. Ser precavido y cumplir con los requisitos es la mejor manera de proteger tu derecho a recibir la prestación.