El secreto de un experto en economía si quieres conseguir una hipoteca: «Necesitas un sueldo de…»

Conseguir una hipoteca no tiene sólo que ver con el hecho de encontrar el piso que deseas o buscar el banco que tenga el tipo de interés más atractivo. Es importante saber entender también, qué espera una entidad financiera de ti como solicitante. Y es que, aunque parezca que todo gira en torno al euríbor, de alguna manera resulta mucho más relevante cuál es tu sueldo y perfil financiero, ya que a partir de estos, te será más o menos fácil conseguir esa hipoteca que solicitas.

Cuando uno se plantea dar el paso de pedir una hipoteca, es fácil sentirse abrumado por la cantidad de detalles a tener en cuenta: ingresos, estabilidad laboral, deudas, ahorros. Todo suma o resta puntos ante los ojos del banco. Y lo cierto es que no basta con tener un trabajo o con llevar varios años viviendo de alquiler. Los criterios que manejan las entidades son estrictos, y conocerlos puede marcar la diferencia entre conseguir la hipoteca o ver la solicitud rechazada. De hecho, hay un dato que ha llamado la atención recientemente: según el experto hipotecario José Paino, si quieres tener verdaderas opciones de que el banco te diga sí sin exigirte condiciones abusivas, necesitas un sueldo mensual específico por titular que a continuación desvelamos. Pero no es sólo cuestión de cifras: hay una serie de claves que pueden ayudarte a preparar un perfil sólido y atractivo para cualquier entidad.

El secreto de un experto en economía si quieres conseguir una hipoteca

Aunque el tipo de interés sigue siendo un factor determinante a la hora de calcular la cuota mensual de una hipoteca solicitada, no es lo primero en lo que se fijan los bancos. Las entidades dan prioridad a la estabilidad del solicitante. Tener un contrato indefinido, y mejor aún si es en una empresa consolidada o en el sector público, es uno de los puntos más valorados. En otras palabras: cuanto menos riesgo perciba el banco, mejores condiciones podrá ofrecer.

Otro aspecto crucial es el nivel de endeudamiento. Si ya tienes préstamos activos, tarjetas de crédito con saldo pendiente o financiaciones abiertas, tu capacidad de asumir una hipoteca se reduce. Por eso, se recomienda sanear la economía personal antes de presentar la solicitud. Llegar con las cuentas limpias transmite solvencia y responsabilidad.

El sueldo ideal para acceder a una hipoteca sin sobresaltos

En cuanto al sueldo a partir del cuál los bancos mejor valoran tu perfil para concederte la hipoteca, la cifra se fija en 2.500 euros según el especialista del perfil iahorro, José Paino. No significa que quien gane menos no pueda acceder a una hipoteca, pero sí que estar por debajo de ese umbral puede obligar a aceptar condiciones más duras o a aportar una entrada mayor. Además, hay que tener en cuenta que la cuota hipotecaria no debe superar el 35 % de los ingresos netos mensuales del hogar.

En la práctica, esto se traduce en que una familia con unos ingresos conjuntos de 40.000 a 60.000 euros anuales tiene opciones reales de conseguir una hipoteca, siempre que no tenga deudas y disponga de un ahorro previo para la entrada. Cuanto más sólido sea el perfil, más posibilidades hay de que el banco flexibilice condiciones y se evite la contratación de productos vinculados.

La importancia de anticiparse: preparar el perfil con tiempo

Uno de los errores más frecuentes al solicitar una hipoteca es hacerlo con prisa. El experto lo resume claramente: «Cuanto mejor preparado esté el perfil, más fácil será negociar con el banco». Por eso, es recomendable empezar a preparar el terreno con meses de antelación. Esto implica revisar el historial crediticio, cancelar pequeñas deudas y mantener una estabilidad laboral y de ingresos.

La anticipación también ayuda a mejorar la capacidad de ahorro. Si se puede aportar una entrada de más del 20 % del valor de la vivienda, el banco percibirá un riesgo menor y podrá ofrecer un interés más bajo. Además, esa solvencia económica puede evitar la contratación de servicios extra como seguros, tarjetas o planes de pensiones, que muchas veces se exigen como parte del acuerdo hipotecario.

Consejos para elegir la mejor hipoteca posible

A la hora de firmar una hipoteca, no sólo importa el tipo de interés. Hay que mirar con lupa el plazo de amortización, las comisiones, los gastos asociados y la edad límite para finalizar el préstamo. La mayoría de bancos financian hasta el 80 % del valor de la vivienda si se trata de una primera residencia, lo que implica tener ahorrado al menos un 20 % más los gastos de compraventa (notaría, registro, impuestos).

El tipo de interés puede ser fijo, variable o mixto. Elegir uno u otro depende del perfil del solicitante y de su tolerancia al riesgo. Quienes prefieren estabilidad optan por el fijo, mientras que el variable puede ser atractivo si se espera una bajada del euríbor. El mixto, cada vez más popular, combina ambos durante diferentes etapas del préstamo.

Finalmente, no hay que olvidar comparar distintas ofertas y leer con atención cada condición. Un pequeño detalle puede suponer una gran diferencia a largo plazo.

