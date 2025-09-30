Santander dispara su dividendo un 15%: remunera los accionistas con 11,5 céntimos por título

La cúpula del Banco Santander ha dado luz verde a un dividendo a cuenta en efectivo que remunera a sus accionistas con 11,5 céntimos por título, según ha comunicado la entidad bancaria este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La entidad que preside Ana Botín devolverá un total de 10.000 millones de euros a sus accionistas entre el año 2025 y 2026, que incluirá tanto los dividendos como las recompras de acciones. En concreto, la cantidad destinada a los dividendos será de 3.400 millones de euros a lo largo de 2025, mientras que el 50% restante del importe se destinará a las recompras de acciones.

La entidad ya comunicó su intención de acelerar su pay-out (remuneración al accionista) durante los próximos dos años tras registrar ganancias récord en el primer tramo financiero del año. Esto supuso unos 6.833 millones de euros, lo que representa un aumento del 13% con respecto al mismo periodo del año anterior. «Desde nuestro Investor Day del 2023, el dividendo en efectivo va camino de duplicarse», ha recalcado Botín. Las acciones del Banco Santander se han revalorizado un 42,8% en Bolsa en los últimos seis meses y más de un 100% en lo que va de año tras presentar sólidos resultados financieros.