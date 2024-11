Santander Asset Management, la gestora de Banco Santander, ha irrumpido en el capital social de Talgo al comprar un 1,3% del fabricante de trenes, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recogidos por OKDIARIO. Así, la entidad se hace presente en la compañía española en pleno proceso de venta.

Así, esta es la primera notificación de la gestora de Santander relacionada con una participación en Talgo, tras llevar a cabo un nuevo movimiento este miércoles, 20 de noviembre.

Santander ha informado que su fondo Santander Small Caps España ha modificado su porcentaje de participación en Talgo debido a la venta de acciones. No obstante, dado que previamente no contaba con una participación en la compañía, no se ha proporcionado información sobre el porcentaje anterior al ajuste.

Santander y Talgo

«Declaramos el cambio de porcentaje presentado por Santander Small Caps España en Talgo, dado que el fondo mantiene una posición mayor del 1% y ha habido una variación por venta de títulos en dicho activo, que está sujeto a OPA», ha explicado.

La gestora ha aclarado que esta operación no implica romper umbrales significativos de participación. Además, la entidad ha señalado que las transacciones que motivaron la notificación fueron ejecutadas íntegramente el 20 de noviembre, descartando tanto la acumulación de operaciones de varios días como el uso de compensaciones entre compras y ventas.

En Talgo, el principal accionista es Pegaso Transportation, que aglutina al fondo Trilantic, la familia Abelló y algunos miembros de los Oriol (fundadores de Talgo), con un 40% del capital. Le sigue Torrblas, una empresa de inversión familiar con sede en Madrid, participada por Ana Patricia Torrente Blasco, que posee un 5% del capital.

Entrada de Sidenor

Esta semana, el Gobierno aseguró que la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Talgo para acompañar a Sidenor en la compra de la compañía es una posibilidad.

El ministro precisó que «aún está por determinar» el papel del Ejecutivo en esta operación, apuntando que el Gobierno estará «para cooperar y ofrecer todas las soluciones que se puedan».

«Nosotros estamos para acompañar a Talgo en este camino en el que lo que estamos buscando es más capacidad industrial y una nueva composición accionarial que le dé también estabilidad de futuro», añadió.

El ministro señaló que tanto el Gobierno Vasco como el central ya han manifestado su predisposición a «cooperar y acompañar» a los inversores privados en esta operación.

Estas declaraciones se producen después de que el Gobierno vetase en verano la compra de Talgo por parte del grupo húngaro Magyar Vagon por razones de «seguridad nacional», al tener la empresa española una tecnología de cambio de ancho de vía, que se usa en España para cambiar del ancho ibérico al internacional, pero que también puede usarse en otros países como Rusia o Ucrania, que tienen un ancho distinto al de países limítrofes como Polonia.