Pedro Sánchez subirá 0,15 € el gasóleo a los agricultores y encarecerá los alimentos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha la implementación del gasóleo bonificado con biocarburantes para los agricultores, ganaderos, silvicultores y empresas que usen este tipo de combustible en sus actividades. La norma establece una obligación de penetración de biocarburantes sobre el total de ventas de combustibles en el transporte de un 10%, en consonancia con los escenarios y objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2023, donde se fija una cuota mínima de energía renovable en el transporte del 28% en 2030. Una medida que favorecerá la reducción de emisiones de gases, pero que se traducirá directamente en un aumento de los costes para los sectores afectados con un aumento de entre 10 y 15 céntimos y anulará el plan anticrisis del Ejecutivo, dejando sin efecto la bajada del IVA de los alimentos frescos o la rebaja de los carburantes.

Desde el 1 de enero de 2023 de conformidad a lo dispuesto en el real decreto ley 6/2022 se impone la obligación a los operadores de cumplir con los objetivos mediante el uso de biocarburantes que cumplan los criterios de sostenibilidad y será de aplicación a las ventas o consumos efectuados para propulsar vehículos de carretera, máquinas móviles no de carretera, incluidos los buques de navegación interior cuando no se hallen en el mar y el ferrocarril, tractores agrícolas y forestales y embarcaciones de recreo cuando no se hallen en el mar. Excluyendo el gasóleo de calefacción.

Una medida que preocupa al sector, que ha explicado, en conversaciones con este diario, que «la entrada en vigor de la norma, que no se ha podido poner en marcha porque los operadores al por mayor a día de hoy no están suministrando gasóleo B con biocarburantes, supondrá para agricultores y ganaderos un aumento de la factura del combustible de entre 10 y 15 céntimos».

Ante esta situación, los operadores han solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez una reunión de carácter urgente, ya que la norma podría afectar de forma «muy negativa» al campo. Una petición que se realizó este jueves, tal y como ha podido saber en exclusiva OKDIARIO, y a la que ha contestado la directora de Comunicación del Ministerio de Hacienda -cartera de María Jesús Montero- con la que han mantenido una llamada telefónica este martes, así como el Ministerio de Transición Ecológica -dirigido por Teresa Ribera- con quien se reunirán de forma telemática este miércoles.

Una medida que cuela en el BOE

Tal y como avanzó OKDIARIO, el Gobierno de Pedro Sánchez coló en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dentro del artículo 13 del real decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, esta norma con el objetivo de reducir de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida.

El documento establece que deben haberse reducido las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida por unidad de energía del combustible o energía suministrada en el transporte hasta el 10%, un 6% con carácter obligatorio y el 4% restante con carácter indicativo, en comparación con el nivel medio de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de energía de los combustibles fósiles utilizados en la Unión Europea en 2010.

Lo que tendrá un impacto directo en el precio de los combustibles para agricultores, ganaderos y silvicultores, tres sectores gravemente afectados por los efectos derivados de la invasión rusa de Ucrania.