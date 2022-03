Pedro Sánchez no descarta la intervención de algunos mercados «que están desbocados». Así lo ha trasladado este viernes, tras participar en la reunión informal del Consejo Europeo celebrada en Versalles, en una conversación informal con los periodistas españoles. Es la primera vez que el jefe del Ejecutivo habla abiertamente de intervenir mercados de suministros básicos tras el alza de los precios que están experimentando la electricidad, el gas o la gasolina.

Por ahora Sánchez esperará a la cumbre de los líderes europeos de Bruselas de los días 24 y 25 de marzo antes de tomar una decisión al respecto. Quiere intentar convencer a sus colegas de la necesidad de adoptar medidas comunes para ahorrarse él tener que hacerlo únicamente en España. Pero si el día 25 no hay acuerdo, algo que parece difícil a día de hoy por el rechazo de estados como Alemania, el Gobierno tomará cartas en el asunto. Asegura, sin embargo, que «la Comisión Europea está en buena línea».

El presidente defiende que «tomaremos nuestras decisiones si no hay acuerdo». Aunque avisa de que «hay cosas que no se van a resolver con rebaja de impuestos» como ya están haciendo otros países y pide el futuro presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo. El líder del PSOE defiende que «muchas rebajas ya están, aunque entiendo que tiene que aterrizar y hay cosas que no sabe».

Con la pantalla de rebaja impositiva a nivel nacional superada, según él, es aquí cuando se abre la de la «reformar mercados». En definitiva, cuando Pedro Sánchez habla abiertamente de «intervenir» sectores como el de la luz o el gas. «Si estamos en lógica de guerra tendremos que tomar decisiones que no pensábamos» ha aseverado el presidente del Gobierno a los periodistas que le han acompañado a Versalles.

El jefe del Ejecutivo también ha reclamado al PP que le brinde su apoyo de aquí a los días 24 y 25 de marzo para defender la postura española ante el resto de países de la UE. En concreto, Sánchez, quiere que el principal partido de la oposición «me ayudase en la medida de desacoplar y crear un tope de los precios» con las cancillerías europeas que dirigen los partidos hermanados con el PP.

El debate sobre el endeudamiento

El presidente también ha admitido, este viernes, que España tendrá que volver a tener un debate sobre «endeudarse más». Según Sánchez esta será una cuestión que, en las próximas semanas, los partidos con representación parlamentaria deberán abordar para dar respuesta a la crisis económica que se prevé con un alza importante en los precios.