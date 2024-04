El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó a principios de abril que va a eliminar la Golden Visa porque los extranjeros están impulsando el precio de la vivienda al alza al venir a comprar inmuebles a España. Sin embargo, el número de compraventas de viviendas a manos de personas de otros países no residentes en España registró 13.565 transacciones en el cuarto trimestre de 2023, un 8,6% menos en tasa interanual, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

A lo largo de los últimos 11 años, la adquisición de vivienda para obtener la Golden Visa ha atraído una inversión acumulada superior a los 3.591 millones de euros, pese a que sólo se concedieron 6.200 visados, es decir, 563 inmuebles de media al año.

Sánchez alude a la subida del coste de la vivienda para justificar la eliminación de esta medida, pero sería difícil imaginar que, por la venta de algo más de 5oo inmuebles, se vea afectado el precio del sector.

Sánchez y la vivienda en extranjeros

Además, la cifra de compraventa de viviendas por extranjeros desmiente a Sánchez, pues representó tan sólo el 8,1% de las transacciones totales registradas entre octubre y diciembre de 2023, cuando se realizaron 167.671 compraventas.

Por su parte, el número de compraventas de extranjeros residentes en España alcanzó las 17.231 operaciones, un 5,8% menos frente al mismo trimestre de 2022. En total, las transacciones a manos de extranjeros, tanto residentes como no residentes, ascendieron a 30.796, un 7% menos en tasa interanual.

Por tanto, la mayor parte de la compraventa de viviendas en España en el cuarto trimestre de 2023 fueron realizadas por compradores extranjeros residentes (56%).

De igual manera, los datos del Ministerio de Vivienda muestran que las transacciones llevadas a cabo por extranjeros en España representaron un 18,4% del total de compraventas, frente al 6,75% que suponían hace algo más de una década.

Por territorios, la Comunidad Valenciana fue donde más compraventas de extranjeros no residentes se registraron, con 5.276 operaciones en el cuarto trimestre. Le siguen:

Andalucía : 3.266

: 3.266 Cataluña : 1.327

: 1.327 Canarias: 1.204

De igual manera, las transacciones de extranjeros residentes en España fueron más abundantes en la Comunidad Valenciana (4.207), Cataluña (3.318) y Andalucía (2.572).

La Golden Visa

Con todo, la Golden Visa no tiene impacto sobre el mercado generalista. Según el Partido Popular, «la vivienda que da derecho al acceso es la superior a 500.000 euros, siendo cierto que se puede obtener por la compra de varios inmuebles, la realidad es que generalmente se produce por la adquisición de uno sólo de alto valor. Y no olvidemos que el problema de la vivienda no es precisamente en las de alto valor, sino en las de precio medio».

Así, la consultora inmobiliaria Knight Frank explica que se trata de dos mercados diferenciados con variables diferentes. La empresa cree que el mercado de las viviendas prime no se ve influido por las políticas monetarias de los diferentes bancos centrales: «El sector residencial generalista se está viendo afectado por la subida de los tipos de interés, pero se espera que los precios medios en España aguanten mejor de lo previsto».

Sin embargo, «el segmento prime en Madrid no se está viendo afectado por la actual situación del país (política y monetaria) y continúa mostrando su resiliencia».