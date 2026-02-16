El acto de la firma de la nueva subida del salario mínimo este lunes en el Ministerio de Trabajo se ha convertido en un acto electoral, a pocos días de que comience la campaña electoral en Castilla y León, a semanas de las elecciones en Andalucía, y tras los comicios de Aragón y Extremadura. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, María Jesús Montero (Hacienda), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales), Elma Saiz (Seguridad Social), Francine Armengol (presidenta del Congreso) y hasta Francisco Martín, Delegado del Gobierno en Madrid, han acompañado a Yolanda Díaz (Trabajo) en la firma de la menor subida del salario mínimo aprobada hasta ahora, un 3,1%, hasta 1.221 euros mensuales en 14 pagas.

El presidente, Armengol y cuatro ministros en la foto este lunes contrasta con la soledad de Yolanda Díaz y los dos líderes sindicales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, en los actos de la firma de años anteriores.

El presidente del Gobierno ha aprovechado para hacer una defensa a ultranza de sus políticas y de la subida del salario mínimo, y para cargar contra la CEOE, que no ha apoyado la medida. «Que nadie nos diga que no hay margen para subir los sueldos cuando la economía crece», ha señalado. «España avanza cuando avanzan sus trabajadores», ha dicho, priorizando su papel en el incremento de la economía española sobre los empresarios.

Sánchez ha criticado duramente a la patronal CEOE por no estar en el acuerdo, como ya es habitual en cuanto a la subida del salario mínimo. «¿Dónde está la patronal cuando el Ibex alcanza máximos históricos? ¿Dónde está la patronal cuando la economía crece al 2,8%? ¿Dónde está la patronal cuando los beneficios empresariales baten récord año tras año?», ha preguntado Sánchez.

«La CEOE ha decidido borrarse de este acuerdo. La subida del salario mínimo no es un capricho. Pido a la patronal que paguen más, que suban los sueldos», ha insistido.

Desde la patronal ya han respondido. Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, ha escrito en sus redes sociales un mensaje de respuesta a Sánchez: «Allí presentes, los que representan a quienes cobran las nóminas. Allí presentes los que representan a las entidades que cobrarán más impuestos y cotizaciones. Los Ausentes…. los que pagarán más a final de mes en nóminas impuestos y cotizaciones Lo visten de acuerdo pero no pagan ellos».

Por su parte, la ministra de Trabajo ha agradecido a Sánchez que fuera al Ministerio de Trabajo y le ha dicho que después de todas las discusiones que han tenido sobre política, «tú siempre has estado en el lado correcto de la historia».

«Hoy lo que hacemos es coger el testigo de la historia, volvemos a mejorar la vida de la clase trabajadora de este país. Me siento muy orgullosa. Este Gobierno es el Gobierno de las personas trabajadoras, es decir, de la mayoría social. Hemos puesto las políticas públicas al servicio de quienes viven de su salario, de quienes llenan los trenes de cercanías y el metro, de quienes no viven de las herencias, y de quienes se han hecho a sí mismas, porque son nietas, hijas y madres de personas trabajadoras. Esto es un proyecto de país», ha subrayado la ministra Díaz.

Mientras, Álvarez y Sordo han señalado que la subida del salario mínimo no es suficiente y hay que profundizar en mayores incrementos.