Cuando el pasado jueves se encontraron para la reunión con los distintos alcaldes, el ambiente entre Pedro Sánchez y Carlos Cuerpo ya no era ni de tensión. La posición de Sánchez respecto de la reducción de la jornada laboral había quedado perfectamente clara unos días antes en Moncloa, cuando el ministro de Economía quiso explicarle al presidente que lo mejor era contar con el apoyo de la CEOE y, sobre todo, dilatar la medida para vender después que se hacía «con un amplio consenso». Pero Sánchez fue claro: la reducción de jornada era un asunto prioritario que aprobaría su Gobierno, y lo haría de manera urgente.

Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo discutían desde hace más de un mes el modo en que debía de aprobarse la reducción de jornada laboral que la ministra de Sumar ha sacado de forma unilateral sin el apoyo de la patronal. Cuerpo considera que el consenso en una ley de este calado es imprescindible si se quiere que perdure en el tiempo, pero vender el logro era más importante. Así lo creen tanto Díaz como el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no ha querido escuchar más argumentos en contra. Cuando Cuerpo, en la citada reunión, fue a insistir en su postura, el presidente le invitó a salir -dio la reunión por terminada abruptamente- porque tenía otros asuntos, y no le dejó terminar: «Ya te he oído».

Las fuentes que trasladan este comentario a OKDIARIO aseguran que la relación entre Sánchez y su ministro de Economía se ha visto muy deteriorada en los últimos meses. Más allá de que dejase la cartera de Economía sin el peso de la vicepresidencia que tenía cuando la ostentaba Nadia Calviño, la realidad es que Cuerpo ha ido perdiendo cada batalla que ha pretendido librar en el Ejecutivo.

«Puede que sea un teatro que nos hagan a los que estamos cerca», nos dicen irónicamente las mismas fuentes, «pero sería una obra muy buena».

Carlos Cuerpo tampoco logró que ninguno de sus candidatos fuese nombrado gobernador del Banco de España -carrera que le ganó José Luis Escrivá-, además de quedar ahora relegado tras la posición de Yolanda Díaz en lo que se refiere a la reducción de la jornada laboral.

Trámite de urgencia

Que la norma sobre la reducción de jornada se tramite por la vía de urgencia supone que los plazos ordinarios se reducirán a la mitad, siempre que la mesa del Congreso no los prorrogue -algo improbable dada la composición de la mesa, pero no imposible-.

El procedimiento ordinario contempla 15 días para que los partidos presenten enmiendas; el Gobierno, un máximo de 30 para pronunciarse sobre una proposición de ley; y los diputados de la ponencia, 15 para elaborar el informe previo al dictamen. Después será cuando se vote en el Congreso y, si se aprueba, en el Senado. En esto dos últimos trámites, las votaciones, la rapidez ya no depende del Gobierno, y es probable que, en el caso del Senado, se enrede más tiempo del que al Ejecutivo le gustaría.

Desplantes de Sánchez a Cuerpo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desmereció la labor de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, cuando éste le presentó a los candidatos al Banco de España: «Los nombramientos los hago yo». Así respondió Sánchez a Cuerpo cuando llegó con sus propuestas, entre las que destacaba Montserrat Martínez Parera, vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores hasta diciembre del pasado 2024.

Carlos Cuerpo hizo una pequeña criba. La mala relación con el hasta entonces ministro de Digitalización y Función Pública, José Luis Escrivá, le llevó a buscar una serie de candidatos cualificados para sustituir al ex gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos.

Entre esos candidatos, Cuerpo destacó la labor de la que era vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores -CNMV-, y fue entonces cuando, según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el líder del Ejecutivo espetó a su ministro que «los nombramientos» los hacía él, y que «nadie» había pedido a Cuerpo que buscara «ningún candidato».

Escrivá ya se había postulado y, aunque la rumorología y las filtraciones desde el ministerio de Economía de Cuerpo continuaron, Sánchez le eligió como nuevo gobernador del Banco de España. Las mismas fuentes de Moncloa aseguran que el presidente tardó meses en decidirse por completo por la candidatura de Escrivá, pero que «en ningún momento pidió a Cuerpo que realizara ninguna búsqueda», porque «el nombramiento del Banco de España corresponde exclusivamente al líder del Ejecutivo».