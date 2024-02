Nuevo anuncio de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en un mitin en la campaña electoral para las elecciones de Galicia del próximo domingo 18 de febrero. Sánchez ha adelantado este sábado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará líneas de avales de 2.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para acceder a la entrada de la compra de una vivienda para jóvenes y familias. La semana pasada ya utilizó la campaña gallega para anunciar la aprobación de la subida del 5% del salario mínimo.

«A partir del próximo martes, vamos a poner esa línea de avales de 2.000 millones de euros, para cubrir esa entrada que es la que dificulta a los jóvenes y a las familias de nuestro país el poder comprar una vivienda y el poder hipotecarse», ha indicado Sánchez ante los 1.600 asistentes a un mitin en Vigo.

«Esto se lo digo sobre todo a los jóvenes por si no estáis enterados para que podáis poneros en marcha con ello a partir del próximo martes», ha apuntado en plena campaña electoral gallega.

De este modo ha señalado que el Gobierno va a empezar a poner en marcha la política de vivienda pública que venía anunciando para que los jóvenes puedan emanciparse a edades más tempranas. Sánchez ha anunciado esta medida para ayudar a la compra de una vivienda, que complementa a otras medidas como la vivienda pública en alquiler por la que también apuesta el Ejecutivo, según ha afirmado.

No es la primera vez que Sánchez aprovecha la campaña para hacer anuncios económicos. El sábado pasado ya aprovechó un mitin para adelantar la luz verde en el Consejo de Ministros del siguiente martes a la subida del salario mínimo, que estaba ya decidida desde hacía semanas pero que no había entrado en vigor al no estar aprobado por el Gobierno.

Además, este anuncio de Sánchez llega sólo días después de que la Junta Electoral Central (JEC) haya ordenado abrir un expediente al presidente del Gobierno por la visita que hizo el 24 de enero a los astilleros de Navantia en Ferrol y anunciar allí un nuevo contrato para los astilleros gallegos.

Durante su visita a Navantia, Sánchez anunció que el Ministerio de Defensa había encargado a los astilleros de Navantia en Ferrol (La Coruña) la creación de un nuevo buque de aprovisionamiento de combate para la Armada. La previsión, señaló, es que esa inversión dejaría en la zona unos 439 millones de euros, lo que implicaría unas 3 millones de horas de trabajo y, por tanto, la creación de 1.800 empleos directos e indirectos.