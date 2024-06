El grupo suizo J. Safra Sarasin (JSS), dedicado a la banca de inversión privada y gestión de activos ha formalizado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una oferta pública de adquisición (OPA) para hacerse con el 100% de la socimi Árima Real Estate por 223,7 millones de euros.

Safra ya ha suscrito un contrato de financiación por valor de 225 millones de euros para financiar la contraprestación de la OPA, así como todos los gastos relacionados con la misma. Ahora, la CNMV valorará toda la documentación aportada para su aprobación directa, al no requerir la autorización de inversiones extranjeras directas por tratarse de inmuebles no afectos a ninguna infraestructura crítica o que no son indispensables para la prestación de servicios esenciales.

En concreto, la oferta se dirigirá a un total de 25.982.941 acciones de Árima -representativas del 91,395% de su capital social actual y del 100% del capital social resultante de la reducción de capital- y el importe máximo que los suizos deberán desembolsar es de 223.713.122,01 euros, a razón de 8,61 euros por acción.

De hecho, en la próxima junta de accionistas de Árima, -que se celebrará el 19 de junio- se someterá a aprobación una reducción de capital mediante la amortización de 2.446.435 acciones que mantiene en autocartera, representativas del 8,605% de su capital social. En este sentido, la entidad financiera suiza tiene la intención de que las acciones de Árima continúen cotizando en las Bolsas de valores españolas y no tiene previsto promover o proponer su exclusión de negociación.

El oferente en esta operación es JSS Real Estate, una socimi de nacionalidad española controlada por el grupo suizo que cotiza en BME Growth desde 2020. En su cartera se encuentran tres edificios de Madrid en los que se encuentran las sedes centrales de los estudios del canal de televisión de Telefónica, Movistar+, o de la constructora FCC. En total, su cartera está valorada en 225 millones de euros, distribuidos en 115 millones de euros en la sede de FCC de Las Tablas; 84,5 millones en los estudios de Movistar+ en Tres Cantos; y 25,5 millones en la calle Ríos Rosas, 24, de la capital. En 2023, JSS tuvo unos ingresos de 12 millones de euros, un resultado de explotación de 9,1 millones y un beneficio de 4,4 millones de euros, un 33% más respecto a las ganancias obtenidas un año atrás.

Por su parte, Árima Real Estate cerró el año 2023 con una cartera de activos por valor de 359 millones de euros. Ese año tuvo unos ingresos por alquiler de 8,6 millones de euros, un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 339.000 euros y unas pérdidas contables de 31,7 millones de euros. Su principal accionista es la firma de inversión canadiense Ivanhoe Cambrigde, que controla el 20,3% de las acciones, seguido del empresario Víctor Urrutia -propietario de los vinos CVNE-, con el 7,9% del capital; y del fundador, consejero delegado y vicepresidente de la socimi, Luis López de Herrera Oria, que mantiene una participación del 5%.

En el capital de la socimi también están los fondos internacionales Thames River, en un 5%, así como la empresa de inversión familiar con sede en Madrid Torrblas, con otro 5% del capital, participada por Ana Patricia Torrente Blasco.