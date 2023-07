¿Has comprado recientemente algún producto para limpiar y encerar tu coche en el supermercado? Si es así, presta mucha atención, porque puede que tengas en casa un producto que ya no se vende por contener una sustancia peligrosa. Sigue leyendo y te contamos todos los detalles sobre este caso y porqué retiran de manera urgente este producto de los supermercados: mira si lo tienes en casa.

Retiran de manera urgente este producto de los supermercados

Si eres de los que les gusta cuidar su coche y mantenerlo siempre limpio y brillante, quizás hayas comprado alguna vez el producto Lava y Encera de la marca Robbyrob, que se vende en los supermercados Lidl. Se trata de un detergente concentrado que promete limpiar y encerar el vehículo en una sola operación, sin necesidad de aclarar.

Sin embargo, este producto ha sido retirado de manera urgente por la propia cadena de supermercados, debido a que contiene sustancias que son toxicas si se consumen, ya que el fabricante Robbyrob ha explicado que su retirada se produce porque su botella puede ser confundida con una de una bebida de refresco o isotónica.

De hecho, ya en redes sociales se denunció a comienzos de Julio, que Lidl tuviera este limpiador con aspecto de «bebida isotónica», por lo que Facua solicitó por Twitter a Lidl, que lo retirara de inmediato.

Efectivamente, no se pueden vender productos de limpieza con diseños de envases y colores de su contenido que los niños podrían confundir con alimentos, @lidlespana. Deben retirarlo de inmediato. https://t.co/TBKQ6ZaMsi — FACUA (@FACUA) July 8, 2023

De este modo, Lidl España ha decidido retirar el producto de sus supermercados y así proteger a los consumidores, aunque también se ha dejado claro que no se han dado casos de nadie que haya ingerido el producto. Por otro lado, ningún otro producto de Robbyrob y que podemos encontrar en Lidl España, ha sido retirado.

La empresa ha solicitado a los clientes que hayan comprado este producto que lo devuelvan en cualquiera de sus tiendas, donde se les reembolsará el importe íntegro, sin necesidad de presentar el ticket de compra.

Lidl ha pedido disculpas a sus clientes por las molestias ocasionadas y como suele ocurrir con este tipo de alertas en las que retiran un producto, tiene a disposición de los clientes un teléfono gratuito (900 958 311) y un correo electrónico ([email protected]) para resolver cualquier duda o consulta.

Si tienes este producto en casa, no lo uses bajo ningún concepto y llévalo cuanto antes al supermercado más cercano. Se te devolverá el importe incluso si no tienes el ticket de compra.