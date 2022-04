Una de las tiendas imprescindibles cuando se trata de pensar en muebles nuevos es Ikea pero también en ella puedes encontrar infinidad de artículos para el hogar y especialmente aquellos que sirven para la cocina y el comedor. De hecho entre sus novedades destacan algunos artículos de menaje que no vas a querer dejar escapar y en concreto uno, que ya se ha convertido en todo un «top» ventas así que renovar tu vajilla te costará nada y menos con este accesorio de Ikea por 50 céntimos.

Renueva tu vajilla en Ikea por 50 céntimos

Si quieres renovar tu vajilla para de alguna manera cambiar el estilo de tu hogar o del comedor en esta nueva temporada de primavera, nada como elegir el artículo de Ikea del que todo el mundo y no sólo porque tenga un precio de 50 céntimos.

Nos referimos al cuenco blanco Outfast, un bol que parece de cerámica pero que en realidad está hecho de cristal templado. Toda una nueva revolución por parte de Ikea ya que a primera vista y con ese color tan brillante sí que parece porcelana de verdad, pero es algo más ligero que esta y mucho más resistente, si tenemos en cuenta que no se ralla, no se astilla y es posible que no acabe roto en varios pedazos si le damos un golpe o de repente, se nos cae al suelo.

Un cuenco cuyas medidas (5 cm de altura X 15 cm de diámetro) hace que sea perfecto para que por la mañana te tomes en él unos cereales, para que a mediodía lo uses para una ensalada y por la noche, te sirva para una sopa o consomé. En definitiva, el bol al que más juego le vas a sacar durante toda la semana.

Incluso los niños van a querer tener su propio cuenco Otfast. Es perfecto para que sus cereales y también para que dejen dentro sus galletas de la merienda mientras comen y juegan por las tardes.

Los bols de Ikea que se van a convertir en tu nueva vajilla favorita ya que puedes comprar uno para cada miembro de la familia y además añadir también los platos de la misma línea Otfast, elaborados con el mismo material de cristal templado, el mismo color blanco y el mismo precio de 50 céntimos. Toda una ganga de la que podemos comprar el cuenco, la fuente de 23 cm, el plato llano, el plato hondo y también el plato grande de 23 cm.