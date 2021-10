La decoración es un aspecto muy importante en cualquier hogar, sea cual sea la estancia de la casa, ya que resulta indispensable tener algún elemento que aporte lo que queramos percibir. Si quieres renovar tu salón, con los increíbles descuentos de Leroy Merlín podrás conseguir muchos elementos para hacerlo.

Las láminas y cuadros juegan un papel muy importante en la decoración, ya que aportan estilo a cualquier pared, no se ve vacía y, además, podrás tener imágenes o frases que supongan algo especial para ti, por el motivo que sea.

Renovar tu salón con Leroy Merlín es muy fácil

En los descuentos que tiene Leroy Merlín actualmente puedes encontrar una gran variedad de opciones para renovar tu salón, algunas de ellas son cuadros con palabras o frases motivadoras que sin duda merecen la pena, más aún con el chollazo que suponen gracias a su precio.

Estos cuadros tienen un 55% de descuento y se quedan en únicamente 3€. Se trata de un cuadro de madera que cuenta con una frase motivadora y que puedes encontrar en numerosos diseños. Una de las más motivadoras es la que dice, en inglés, “Feelings are much like waves, we can’t stop them from coming, but we can choose which ones to surf”, que en español significa “Los sentimientos son como las olas, no podemos evitar que venga, pero sí podemos elegir cuáles surfear”. Las medidas del cuadro, 30×40 cm.

Otros cuadros tienen simplemente palabras, como “Dream” (“Sueña”), u otras frases como “Change your thoughts and you’ll change your world” (“Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo”), “Do more of what makes you happy” (“Haz más de lo que te hace feliz”)… y muchos más.

Si tienes alguna pared en la que no tienes claro que poner pero sí que quieres decorarla, cualquiera de estos cuadros será perfecto para renovar el salón por poco dinero y, además, motivarte cada vez que lo veas.