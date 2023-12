El Ibex 35 rebasó la cota de los 10.000 puntos el pasado martes, 28 de noviembre. El selectivo no alcanzaba esa cotización desde mayo del 2018, antes de que Pedro Sánchez entrara en el Gobierno. El índice estuvo cerca de alcanzar ese nivel en febrero de 2020, pero la pandemia provocó un descalabro del que no se pudo recuperar hasta esta semana. Los analistas consultados por OKDIARIO coinciden en que la racha alcista continuará a lo largo del 2024. La persistencia de la tendencia se debe a las expectativas de futuras bajadas de tipos de interés tanto en Europa como en otros países y no a las políticas del PSOE.

El Ibex 35 se ralentizó durante la pasada legislatura. El Gobierno de Sánchez no fue capaz de aupar al selectivo. De hecho, las intervenciones del Ejecutivo han provocado grandes caídas en las cotizaciones. Por ejemplo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, declaró el pasado 31 de agosto que no descartaba prolongar el impuesto «extraordinario» a la banca.

Las declaraciones de la dirigente tuvieron efectos sobre la Bolsa. El sector bancario protagonizó un descalabro bursátil que llegó a superar caídas del 9% en una semana. Una tendencia que se mantuvo y que llevó al Ibex 35 a su peor racha en un año, con 7 días consecutivos en negativo.

Julián Salcedo, doctor en economía del Colegio de Economistas de Madrid, explica a OKDIARIO que la mala racha que el selectivo mantuvo en los últimos cinco años se debe a múltiples factores. «La cotización de los valores en bolsa no depende sólo de factores endógenos», sino de algunos exógenos como «el riesgo país», que viene dado por «indicadores macroeconómicos como de la estabilidad institucional, la seguridad jurídica, etc». «La anterior legislatura estuvo marcada por fuertes desequilibrios macroeconómicos en nuestro país». Por ello, «la Bolsa española no ha sido capaz de superar el nivel de los 10.000 puntos» hasta ahora, según el analista.

Tendencia alcista en el Ibex 35

Los analistas coinciden en que las expectativas de futuros descensos de tipos de interés influyen en el cambio de tendencia de la Bolsa de Madrid. Adrián Mora, economista, detalla a este periódico las razones de la racha alcista: «El mercado está descontando un techo de tipos, es decir, el fin de las políticas hawkish -restrictivas- de los bancos centrales. Cierto es que este índice está lejos de los máximos de 2007, donde alcanzó los 16.000 puntos, pero debemos saber también que el selectivo no tiene en cuenta los dividendos. Si nos fijamos en el Ibex 35 total return (en el que influyen los dividendos), actualmente sí ronda su máximo histórico».

Gregorio Izquierdo, director general del IEE, asegura que la bajada de tipos de países de Hispanoamérica también tiene su efecto en el selectivo español. «Las perspectivas del Ibex para el 2023 son positivas, con una evolución incluso mejor a la de la de la actividad económica, como consecuencia del fin del ciclo de endurecimiento monetario y el previsible inicio del recorte de los tipos de interés a partir de la primavera. Un factor que puede contribuir favorablemente es el anticipo de la recuperación en América Latina, zona en la que operan muchas de nuestras empresas y donde algunos países ya han empezado a reducir sus tipos de interés».

Por su parte, Gustavo Martínez, máster en Bolsa y analista de mercados, defiende que la fiebre inversora es algo común a numerosos países. Además, el economista incide en la importancia de la Reserva Federal (Fed) para las compañías europeas. «Los tipos de interés pueden caer en Estados Unidos, entonces los mercados recogen con aplausos este este tipo de medidas».

«El rebote en general ha sido a raíz del dato de inflación subyacente de Estados Unidos. Ese porcentaje es «el que más persigue la Fed» y «salió en un 0,2%», explica Martínez. «Si esto lo proyectas a términos anuales, te da 2,4%, el objetivo que persigue la Fed. Los mercados cuando ven un dato tan importante que está en línea con el objetivo que persiguen los bancos centrales, reaccionan al alza».

Sin embargo, Julián Salcedo no prevé que la política monetaria restrictiva se dé hasta finales del próximo año. «Las futuras bajadas de interés se producirán en un plazo no inferior a tres trimestres o un año, hasta finales de 2024 o principios de 2025, por lo que, a tipos altos, se exigen rentabilidades altas que superen el coste de la financiación, la prima de riesgo país y un diferencial significativo».

En definitiva, los analistas coinciden en que los mercados españoles dependen de variables macroeconómicas de otros países, de la política monetaria del Banco Central Europeo o de cuestiones ajenas al Gobierno de España. De hecho, el Ejecutivo de Sánchez, a través de su política fiscal, tiene un efecto negativo sobre el crecimiento de la economía española, según la OCDE.