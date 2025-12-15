Luminar Technologies, otra firma del sector del motor en Estados Unidos y un proveedor clave de Volvo, ha comunicado este lunes su intención de acogerse al Capítulo 11, la Ley de Quiebras de EEUU, con casi 1.000 millones de dólares (850 millones de euros) en pasivos, y ha reactivado los temores de estrés financiero en la cadena de automóvil. El anuncio de su entrada en insolvencia este lunes ha golpeado con fuerza a sus acciones, que se desploman un 62% en el índice tecnológico Nasdaq sobre las 18.00 horas (hora peninsular española).

Los mercados ya han estado en modo alerta en los últimos meses tras las quiebras de First Brands, un gigante de partes de automóviles, acusado de fraude por un círculo de acreedores, además de Tricolor, un concesionario de autos subprime que otorgaba préstamos de alto riesgo a comunidades marginalizados y donde acreedores también sospechan la doble pignoración de cuentas a cobrar. El consejero delegado del banco de inversión, JP Morgan, ha alertado sobre el riesgo de más ‘cucarachas’ en los mercados de crédito tras la cadena de quiebras en los últimos meses. «Cuando ves una cucaracha, probablemente haya más», dijo Dimon.

La compañía ha incumplido con sus obligaciones de deuda el 30 de octubre, según un folleto remitido por la empresa a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Así, empezó a negociar con acreedores, entre ellos, los prestamistas que estaban negociando la última emisión de deuda de la empresa, antes de solicitar protección concursal ante el Tribunal de Quiebras del Sur de Texas este lunes. Luminar fabricaba sensores de vehículos para Volvo y además pretendía lanzar coches autónomos. La empresa también ha explicado que está explorando una venta de sus activos de su filial, Luminar Seminconductores.