¿Qué está pasando con las toallitas de niños del Mercadona?

Mercadona se ha convertido en el supermercado favorito de muchas personas y de hecho, cuenta con la mayor cuota de clientes entre los supermercados en España. Ya hace muchos años desde la apertura de su primera tienda como supermercado en 1981 y desde entonces, no ha dejado de crecer y de lanzar productos que en algunos casos no son retirados nunca ya que siempre se han vendido y parece que no dejarán de hacerlo nunca. Es el caso de sus toallitas para niños que son motivo ahora de muchos comentarios en redes sociales, pero ¿por qué? Descubramos qué está pasando con las toallitas para niños del Mercadona y porqué se habla tanto de ellas en TikTok y en Twitter.

Lo que está pasando con las toallitas para niños de Mercadona

Muchas son las toallitas que podemos encontrar en los establecimientos de Mercadona. Durante la pandemia arrasaron con el modelo antivaho, diseñadas para acabar con el problema de las gafas y las mascarillas, pero además cuentan con una línea de toallitas infantiles muy variada.

Desde las que son especiales para pieles sensibles, a las lanzadas para manos y cara, pasando por las que son para pieles atópicas o las que son más suaves y cremosas; lo cierto es que si eres madre o padre de un bebé o de niños pequeños tienes muchas toallitas entre las que elegir. Sin embargo, son sus toallitas para bebés frescas y perfumadas Deliplus las que más se venden y además desde hace mucho tiempo. De hecho parece que fueron lanzadas a comienzos del 2.000, aunque hay quien dice que como mínimo llevan a la venta desde comienzos de los 90, lo que haría todavía más alarmante lo que está pasando con ellas.

Y es que a pesar de que sean uno de esos productos que siempre vemos en las estanterías de Mercadona, sorprendentemente no se le ha cambiado apenas el diseño de su envase tal y como ocurre con otros productos de este supermercados. Y lo más fuerte es que en el envase aparece la foto de dos niños pequeños que son ahora los grandes protagonistas en redes sociales, hasta el punto de haberse hecho virales.

Ahora que lo pienso, cómo seran actualmente los 2 niños de la foto de los paquetes de toallitas del Mercadona?? Que edad tendran actualmente?? Tendran hasta hijos seguramente, no?? 🤔🤔 pic.twitter.com/5jVaHPRpDH — 🄷🅄🄶🄾 (🄰🅁🄲🄾 🅈🄾🅄🅃🅄🄱🄴🅁) 💫 (@VlogsbyHugo_) April 9, 2023

Varios usuarios en redes, tanto en TikTok como en Twitter se han dado cuenta del tiempo que llevamos viendo y comprando estas toallitas por lo que se han hecho una pregunta que ya corre como la pólvora y que se ha hecho viral. ¿Cuántos años deben tener ya los niños de las toallitas de Mercadona?.

La foto de hecho resulta bastante curiosa porque se ve a simple vista que tiene muchos años. Sin embargo parece que a Mercadona le funciona el reclamo de estos dos bebés que por otro lado tal y como se comenta en uno de los vídeos que han surgido, puede que haya llegado el momento de cambiar de niños y que sean los hijos de los de la primera foto los que aparezcan ahora.