Puedes perder tu sueldo por irte de vacaciones: ten muchísimo cuidado porque te vigilan

Estamos en verano y a todo el mundo le gustaría poder irse de vacaciones. Sin embargo dependiendo de cada caso debemos tener cuidado. De hecho, puedes perder tu sueldo por irte de vacaciones y nos estamos refiriendo a todas aquellas personas que están cobrando el paro y se marchan a disfrutar de unos días vacacionales sin el correspondiente aviso al SEPE. El organismo es claro al respecto y advierte que no tienes derecho a disfrutar de vacaciones mientras percibes la prestación por desempleo, ya que debes cumplir con tus obligaciones de buscar activamente empleo y participar en acciones de formación. ¿Qué hacer entonces? Sigue leyendo, que te lo explicamos.

El SEPE alerta si quieres irte de vacaciones

¿Si me encuentro sin trabajo y estoy cobrando el paro me puedo ir de vacaciones? Es una pregunta que muchas personas se planteen y aunque el hecho de estar sin trabajo, incita a que la persona en cuestión se concentre en volver a encontrarlo, estando en verano y si no te han contratado para la campaña estival, puede que te plantees dejar de buscar hasta que llegue Septiembre y quieras irte de vacaciones con tu familia. Sin embargo, debes tener cuidado ya que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es claro en esta cuestión. De hecho en su sede electrónica podemos leer que durante el tiempo que alguien recibe una prestación por desempleo «no es un trabajador en activo» de modo que en este sentido no se tiene «derecho a vacaciones».

Además, no es solo el que se deba emplear el tiempo en la búsqueda activa de trabajo, y no en marcharse a disfrutar del verano, es que además, el SEPE puede requerirte con respecto a una oferta en concreto, o también, puede ofrecerte que hagas algún curso de formación.

Qué sucede si finalmente te vas de vacaciones

¿Y que pasa si te vas de vacaciones? Pues que si recibes cualquier notificación y no acudes, el SEPE puede comenzar acciones para revocar esa ayuda por desempleo que estás recibiendo.

De todos modos, tenemos que aclarar que sí que existe la posibilidad de viajar, o de hecho, el propio SEPE señala en su sede electrónica que se puede «salir al extranjero por un tiempo que no supere los 15 días una vez al año» aunque siempre y cuando no se estén incumpliendo las obligaciones que tenemos como personas que, de nuevo recordamos, están en la búsqueda activa de trabajo.

¿Cuál es la solución para todo ello? Principalmente no nos quedará otra que seguir las indicaciones del SEPE y mantenerse en esa búsqueda activa de trabajo, pero en casos en los que no nos quede otra que viajar o que tengamos que ausentarnos durante varios días, lo primordial será poner en conocimiento de nuestra situación al SEPE.